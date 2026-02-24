Khởi tố 2 thanh thiếu niên cướp giật tài sản của học sinh

(VTC News) -

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố Dương Văn Mạnh (SN 2006, trú thôn Xuân Hòa, xã Lộc Hà) và Nguyễn Hải Quân (SN 2008, trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Công an đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hải Quân. (Ảnh BHT)

Theo hồ sơ vụ án, tối 20/2, do không có tiền tiêu xài, Quân rủ Mạnh điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát lưu thông trên tuyến ĐT548, đoạn qua thôn Thanh Hòa, xã Mai Phụ, nhằm tìm “con mồi” sơ hở để ra tay.

Khoảng 20h48 cùng ngày, phát hiện hai nữ sinh đi xe đạp điện, Quân lập tức điều khiển xe áp sát. Lợi dụng lúc nạn nhân không kịp phản ứng, Mạnh ngồi sau nhanh tay giật chiếc túi xách màu trắng hồng đang đeo trên người em Nguyễn Thùy Tr. (SN 2011), rồi cả hai tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an đọc quyết định khởi tố đối với Dương Văn Mạnh

Trong lúc tẩu thoát, Mạnh lấy 1,86 triệu đồng tiền mặt trong túi xách, sau đó vứt lại chiếc túi cùng điện thoại di động bên trong để tránh bị phát hiện. Hai đối tượng tiếp tục di chuyển qua Quốc lộ 281 và nhiều tuyến đường liên xã nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan chức năng xác định tổng tài sản bị chiếm đoạt gồm 1,86 triệu đồng và một điện thoại di động.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng khởi tố, bắt tạm giam 8 thanh thiếu niên lái xe truy đuổi nạn nhân gần 2km, dùng dao tự chế tấn công để cướp tài sản.

Khoảng 2h30 ngày 14/2, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo anh Đ.Đ.T. (sinh năm 2004, quê Đồng Nai) bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tại khu vực Tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở đầu và tay, trong đó có vết thương sâu, đứt gân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 13/2, nhóm 8 thanh thiếu niên trên (đa số từ 15 đến 18 tuổi) tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo dao tự chế, bàn bạc tìm các tuyến đường vắng để chặn người đi đường cướp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 14/2, khi phát hiện anh T. chạy xe máy một mình trên tuyến Tạo Lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, những thanh niên trên lái xe truy đuổi gần 2km. Khi nạn nhân dừng xe, nhóm này dùng dao tự chế và mũ bảo hiểm tấn công, gây thương tích rồi cướp túi đeo cùng điện thoại di động, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.