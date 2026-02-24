Hơn 300 sáng kiến được tài trợ kinh phí thông qua nhiệm vụ KHCN

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), tính đến tháng 1/2026, Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tiếp nhận hơn 1.000 sáng kiến các loại. Trong đó có hơn 300 sáng kiến đã được tài trợ kinh phí thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa kết quả sáng tạo.

Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng số chính thức nhằm tiếp nhận, tổng hợp, lan tỏa và hỗ trợ triển khai các sáng kiến, giải pháp, đề xuất cải tiến từ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển đất nước tại địa chỉ https://sangkien.gov.vn/.

Giao diện Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: MH)

Bên cạnh các sáng kiến phục vụ đời sống và sản xuất, Cổng cũng ghi nhận nhiều đề xuất liên quan đến công nghệ chiến lược, sáng kiến đột phá và các ý tưởng nghiên cứu có tiềm năng phát triển lâu dài.

Việc tiếp nhận, xử lý và theo dõi sáng kiến được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy chế đã được ban hành.

Cá nhân, tổ chức có thể nộp sáng kiến, cập nhật tình trạng xử lý và nhận phản hồi thông qua một nền tảng thống nhất, giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hành chính so với phương thức truyền thống.

Về hỗ trợ pháp lý và kết nối hệ thống, Cổng Sáng kiến đã tích hợp quy trình bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo đảm kết nối, liên thông với hệ thống của Cục Sở hữu trí tuệ; tích hợp đăng nhập một lần với VNeID; đồng bộ dữ liệu với hệ thống pakn.nq57.vn của Văn phòng Trung ương Đảng; tích hợp với Hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN; đồng thời cho phép chuyển các sáng kiến có nhu cầu thương mại hóa sang Sàn giao dịch KHCN.

Đáng chú ý, Cổng Sáng kiến đã tích hợp và thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ hỏi đáp, tiếp nhận, phân loại và phân tích sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý, đánh giá và khai thác giá trị sáng kiến.

Hiện Cổng đang thu hút gần 8.500 chuyên gia về công nghệ chiến lược tham gia. Trong đó, Cổng đã hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu Chuyên gia AI Việt toàn cầu, mời 155 chuyên gia AI tham gia mạng lưới, tạo kênh kết nối để cá nhân, tổ chức gửi yêu cầu tham vấn, đào tạo và nghiên cứu.

Cổng sáng kiến thu hút gần 8.500 chuyên gia về công nghệ chiến lược tham gia. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Theo ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, Cổng Sáng kiến là môi trường mở, nơi mỗi người dân đều có thể chia sẻ sáng kiến, sáng tạo và được ghi nhận. Đây là công cụ giúp chuẩn hóa và minh bạch hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, đánh giá, ghi nhận và khai thác sáng kiến.

Đồng thời, Cổng cũng tiếp nhận sáng kiến, kết nối sáng kiến với chuyên gia, với doanh nghiệp, với nhu cầu thực tiễn, giúp sáng kiến không nằm yên trên giấy mà trở thành giá trị thực tế.