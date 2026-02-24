Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

(VTC News) -

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, qua ba vòng hiệp thương dân chủ, minh bạch, chặt chẽ, ngày 14/2, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Tại mỗi tỉnh, thành phố, Ủy ban bầu cử cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

"Trong đó, khối MTTQ Việt Nam ở Trung ương có 25 vị và khối địa phương có 7 vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Có 2 vị Phó Bí thư, Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh ứng cử theo cơ cấu Đảng và có 2 đồng chí Trưởng ban của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối chuyên trách.

Bên cạnh đó, còn có hàng trăm ứng viên của khối mặt trận trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND các cấp", ông Hoàng Công Thủy nói.

Ông Hoàng Công Thủy thông tin, chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày cử tri và Nhân dân thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7h ngày 14/3).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy.

Theo lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhất là đối với ứng viên tham gia lần đầu là một thử thách lớn.

Vậy nên việc này đòi hỏi mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để xứng đáng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, trong đó có ứng viên khối MTTQ Việt Nam có thể coi đây là một kỳ sát hạch để trở thành đại biểu Quốc hội, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào nghị trường. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu", ông Hoàng Công Thủy khẳng định.

Theo ông Hoàng Công Thủy, tại hội nghị tập, các ứng viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, về quy định vận động tranh cử, về kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội; kỹ năng xây dựng và trình bày Chương trình hành động trước các cử tri.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng là dịp để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, trao đổi, động viên người ứng cử đại biểu Quốc hội trước khi về đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.