Gần 45% ứng viên Quốc hội khóa XVI là nữ, hơn 21% người dân tộc thiểu số

(VTC News) -

Sáng 15/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, để cử tri bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, có 392 ứng viên nữ (chiếm 45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 21,76%); 56 ứng viên là người ngoài Đảng (chiếm 7,52%).

Về trình độ chuyên môn, 593 ứng viên có trình độ trên đại học (chiếm 68,63%); 261 ứng viên có trình độ đại học (chiếm 30,21%); 10 ứng viên trình độ dưới đại học (chiếm 1,16%).

Trong 864 ứng viên, có 17 người đã ứng cử, 235 người tái ứng cử và 612 người lần đầu.

Về nơi đề cử, có 217 ứng viên do Trung ương giới thiệu. Trong số này, cơ quan Đảng có 10 người; cơ quan Chủ tịch nước 2; cơ quan của Quốc hội 145; Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ 15; Bộ Quốc phòng có 14 người; Bộ Công an 3; TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan 1; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25 người.

Bên cạnh đó, 643 người do địa phương đề cử và 4 người tự ứng cử.

Về cơ cấu tuổi, 187 ứng viên dưới 40 tuổi; 384 ứng viên từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi; 259 ứng viên trên 50 tuổi đến dưới 60 tuổi; 26 ứng viên trên 60 tuổi đến dưới 65 tuổi; 8 ứng viên trên 65 tuổi.

TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử với 54 ứng viên để bầu 32 đại biểu Quốc hội. TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử với 64 ứng viên để bầu 38 đại biểu. TP Hải Phòng có 7 đơn vị với 33 ứng viên để bầu 19 đại biểu. TP Đà Nẵng có 5 đơn vị với 24 ứng viên để bầu 14 đại biểu. TP Cần Thơ có 6 đơn vị với 30 ứng viên để bầu 18 đại biểu.

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Xem chi tiết danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY.