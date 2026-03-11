Ngắm hoa gạo bung nở đỏ rực giữa núi rừng Sơn La

Ở Sơn La, cây gạo có mặt tại nhiều khu vực, nhưng cảnh sắc ấn tượng nhất thường được nhắc đến ở các vùng ven sông Đà, đặc biệt là khu vực Quỳnh Nhai. Tại đây, nhiều cây gạo lớn mọc ven sông hoặc trên các sườn đồi thoai thoải, tạo nên những điểm đỏ nổi bật giữa không gian mặt nước và núi đá.