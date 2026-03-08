Hoa trang rừng nở rộ - 'nàng thơ' của đại ngàn Gia Lai thức giấc

Ông Huỳnh Đức Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết, địa phương xác định không chỉ dừng lại ở việc ngắm hoa, du khách về đây còn tìm hiểu về đời sống của người Ba Na. Việc phát triển du lịch ngắm hoa trang rừng tại suối Tà Má không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra cơ hội sinh kế mới cho bà con. Thay vì chỉ sống dựa vào nương rẫy, giờ đây người dân có thêm thu nhập từ việc dịch vụ du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng cao phát triển bền vững.