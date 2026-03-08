Hoa trang rừng nở rộ - 'nàng thơ' của đại ngàn Gia Lai thức giấc

Video: Mùa hoa trang rừng bung nở tại Gia Lai
Tháng 3, vùng suối Tà Má (xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai) khoác lên mình một tấm áo mới - sắc cam đỏ của hoa trang rừng.
Năm nay hoa trang rừng suối Tà Má nở sớm so với mọi năm, "đường cong" mềm mại của suối Tà Má đã được thêu dệt hàng nghìn chùm hoa rực đỏ.
Hoa trang rừng tại Gia Lai hay còn gọi là hoa trang nước, mang vẻ đẹp của thiên nhiên đại ngàn mới được biết đến, tạo điểm nhấn với du khách và người dân địa phương chỉ trong vài năm trở lại đây.
Hoa trang rừng ở đây không thấp bé như hoa trang thông thường, chúng là những cây thân gỗ cổ thụ, có cây đường kính lớn, tán xòe rộng vươn dài ra giữa dòng suối. Đầu tháng 3, những nụ hoa li ti chỉ trong vài ngày nắng ấm đã bung nở khắp cả con suối.
Đặt chân đến suối Tà Má vào sáng sớm, khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào những chùm hoa đỏ cam, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, đầy thơ mộng.
Những chùm hoa trang rừng ở Vĩnh Thịnh mọc dày đặc, đan xen vào nhau thành những mảng màu lớn, phủ kín từ gốc đến ngọn, đa dạng về sắc độ. Có cây có hoa màu vàng cam dịu mắt, có cây lại rực rỡ sắc đỏ thẫm như những đốm lửa giữa rừng xanh.
Trước đây, suối Tà Má là một địa danh hẻo lánh, chỉ có người dân bản địa biết đến nhưng nhờ sức lan tỏa vẻ đẹp của hoa trang rừng đã nhanh chóng trở thành hiện tượng. Sự kết hợp của các ghềnh đá, mùi thơm nhẹ phàng phất của hoa và sắc màu rực rỡ của thiên nhiên tạo nên một không gian thư thái, thu hút du khách ưa khám phá.
Du khách đến với Tà Má không chỉ để chụp ảnh "check-in" với những gốc hoa cổ thụ mà còn để tìm về với thiên nhiên nguyên bản, được trải nghiệm không gian đại ngàn đúng nghĩa.
Hoa trang rừng có đặc điểm là nở rộ nhưng cũng tàn khá nhanh, chính vì thế, nhiều du khách đã không quản ngại đường xá xa xôi, tranh thủ lên suối Tà Má ngay khi nghe tin hoa chớm nở.
Chị Trần Mỹ Linh, du khách từ Khánh Hòa, chia sẻ: “Gia đình tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ ở đây. Không khí rất trong lành, nước suối mát lạnh, nhìn những chùm hoa trang rừng rực rỡ soi bóng xuống dòng suối, cảm giác mọi mệt mỏi đều tan biến”.
Mùa hoa trang rừng Tà Má không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của vùng đất đại ngàn, một điểm sáng trên bản đồ Năm du lịch Quốc gia của Gia Lai. Hiện, địa phương và người dân làng Hà Ri nơi đây tích cực chuẩn bị cho ngày hội Thưởng ngoạn Hoa Trang Suối Tà Má lần thứ II, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2026.
Ông Huỳnh Đức Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết, địa phương xác định không chỉ dừng lại ở việc ngắm hoa, du khách về đây còn tìm hiểu về đời sống của người Ba Na. Việc phát triển du lịch ngắm hoa trang rừng tại suối Tà Má không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra cơ hội sinh kế mới cho bà con. Thay vì chỉ sống dựa vào nương rẫy, giờ đây người dân có thêm thu nhập từ việc dịch vụ du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng cao phát triển bền vững.