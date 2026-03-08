Kỳ thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an dự kiến vào ngày 21/6

(VTC News) -

Thông tin này được Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo thuộc Bộ Công an cho biết khi chia sẻ về kế hoạch tuyển sinh năm nay tại Ngày hội Tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026, sáng nay 8/3.

Theo ông Đạt, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tuần. Cụ thể, ngày 20/6 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 21/6 dự thi chính thức. Thí sinh làm bài trong 180 phút với hình thức thi viết.

70% kiến thức của hai phần trắc nghiệm nằm ở lớp 12, còn lại là kiến thức lớp 10, 11. Câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu chiếm 30%, mức độ vận dụng chiếm 50%, còn lại là vận dụng cao.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo - Bộ Công an. (Ảnh: Nam Trần)

Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 4 mã bài thi. Mỗi bài thi gồm ba phần: Tự luận bắt buộc - Trắc nghiệm bắt buộc - Trắc nghiệm tự chọn.

Thí sinh chọn một trong 4 mã bài thi để đăng ký dự thi, cụ thể:

Các mã bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026.

Trước đó, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an nhân dân phải tham gia sơ tuyển tại công an cấp xã, phường từ ngày 15/3 đến 15/4.

Sau khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh tiếp tục làm việc với đơn vị công an địa phương để hoàn thiện hồ sơ, kê khai lý lịch, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, kiểm tra sức khỏe, học lực và các điều kiện khác theo quy định. Kết quả sơ tuyển sẽ xác định thí sinh có đủ điều kiện tham gia xét tuyển hay không.

Dự kiến đến ngày 20/5, công an các địa phương hoàn tất công tác sơ tuyển và gửi hồ sơ thí sinh đủ điều kiện về các trường để chuẩn bị tổ chức kỳ thi đánh giá.

Về phương thức tuyển sinh, Trung tá Triệu Thành Đạt cho biết năm 2026 cơ bản không có nhiều thay đổi so với năm 2025 và vẫn bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, các trường công an nhân dân áp dụng ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế; xét tuyển kết hợp kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an với chứng chỉ quốc tế; và xét tuyển kết hợp kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ba phương thức này sẽ được áp dụng để tuyển sinh vào 8 trường công an nhân dân thuộc Bộ Công an trong năm 2026. Theo cơ quan tuyển sinh, việc kết hợp nhiều tiêu chí đánh giá nhằm lựa chọn thí sinh có năng lực học tập, phẩm chất chính trị và sức khỏe phù hợp với đặc thù đào tạo của lực lượng công an.