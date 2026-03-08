Tiếng nổ lớn vang lên gần Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy

(VTC News) -

Theo Reuters, một tiếng nổ lớn được nghe thấy gần Đại sứ quán Mỹ ở phía tây Oslo vào khoảng 1h sáng 8/3 (giờ địa phương), khiến cảnh sát triển khai lực lượng quy mô lớn tới hiện trường.

Cảnh sát Na Uy cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ cũng như những người liên quan.

“Cảnh sát đang trao đổi với đại sứ quán và hiện chưa có báo cáo về trường hợp nào bị thương”, thông cáo cho biết.

Các nhân chứng nói với nhật báo Na Uy Verdens Gang rằng họ thấy khói bốc lên từ khu vực xung quanh khuôn viên đại sứ quán.

Đại sứ quán Mỹ chưa đưa ra bình luận khi được đề nghị phản hồi ngoài giờ làm việc.

Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy.

Trước đó ngày 3/3, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Ả Rập Xê-út cũng bị tấn công bằng hai máy bay không người lái (UAV), gây ra vụ cháy nhỏ và thiệt hại vật chất hạn chế. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy lửa bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ vào sáng sớm.

Khói đen được ghi nhận bốc lên trên Khu Ngoại giao của Riyadh, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Theo các nguồn tin, vụ việc không gây thương vong do tòa nhà không có người vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Sau vụ việc, Đại sứ quán Mỹ đã ban hành thông báo “trú ẩn tại chỗ” vào sáng sớm 3/3 đối với công dân Mỹ tại Riyadh, Jeddah và Dhahran, đồng thời khuyến cáo họ tránh đến Đại sứ quán cho đến khi có thông báo mới do cơ sở này bị tấn công.