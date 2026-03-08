Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, Nam Bộ nắng 34°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế, đặc biệt khu vực đèo núi. Trong đó, đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Khu vực này lạnh về đêm và sáng.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, miền Bắc lạnh về đêm và sáng, trong đó, khu vực đồng bằng và ven biển Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Từ đêm cùng ngày, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông trước khi không khí lạnh tràn về gây mưa rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai cũng xuất hiện mưa ở một vài nơi, lượng mưa không lớn, trong đó, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ ngày 9/3, tác động của đợt không khí lạnh, các địa phương này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào đêm, ban ngày trời nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạ của người dân.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.