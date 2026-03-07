+
Giá vàng biến động dữ dội: Mua 3 lượng 'bốc hơi' 15 triệu đồng sau vài ngày
(VTC News) -
Giá vàng thế giới biến động, tại Việt Nam, những người mua vàng "đỉnh" 190 triệu đồng/lượng phải ngậm ngùi nhìn tài sản "bốc hơi" chỉ sau vài ngày.
Hồng Thắm
Tin mới
Vừa lái ô tô vừa nghe nhạc, khi nào có thể bị xử phạt?
18:11 07/03/2026
Hòm thư pháp luật
Những lựa chọn ô tô điện mini dưới 300 triệu đồng
18:08 07/03/2026
Xe điện
Tàu sân bay thứ 3 của Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai đến Trung Đông
18:02 07/03/2026
Thời sự quốc tế
Tổng thống Iran lần đầu xin lỗi các nước láng giềng, nói sẽ dừng tấn công
17:57 07/03/2026
Thời sự quốc tế
VTC NEWS TV
Di nguyện cho đi ánh sáng của cô gái 26 tuổi trước lúc qua đời
17:27 07/03/2026
Tin tức
Thủ tướng: Xây dựng khu kinh tế hàng không hiện đại, hội nhập quốc tế
17:23 07/03/2026
Tin nhanh 24h
Căng thẳng Trung Đông leo thang, giá xăng tại Mỹ tăng vọt 14% trong một tuần
17:22 07/03/2026
Thời sự quốc tế
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất: CAHN bỏ xa đội nhì
16:24 07/03/2026
V.League
Cập nhật V.League 2025-2026 hôm nay: Kết quả SLNA vs Hải Phòng vòng 15
16:07 07/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Cách Iran dùng UAV giá rẻ làm cạn kiệt kho tên lửa của Mỹ - Israel
15:57 07/03/2026
Tư liệu
Sun PhuQuoc Airways duy trì chuỗi đúng giờ cao nhất thị trường tháng cao điểm
15:56 07/03/2026
Kinh tế
Đánh vào dòng tiền, phạt cả người xem: Cách các nước mạnh tay xử lý website lậu
15:53 07/03/2026
Chuyển đổi số
21 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 6.0 trong quy đổi tuyển sinh năm 2026
15:43 07/03/2026
Tuyển sinh
Nhà khoa học Mỹ: VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ làm khoa học ra toàn cầu
15:39 07/03/2026
Khoa học - Công nghệ
Bài toán hiệu suất 2026: Khi công nghệ trở thành 'vốn tự có' của doanh nghiệp
15:30 07/03/2026
Chuyển đổi số
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 7/3/2026 - XSBP 7/3
15:30 07/03/2026
Xổ số miền Nam
Iran tuyên bố không đầu hàng, Israel tung hơn 80 chiến đấu cơ không kích
15:24 07/03/2026
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/3/2026 - XSHG 7/3
15:18 07/03/2026
Xổ số miền Nam
Nhặt ve chai bên bờ biển Lâm Đồng, người đàn ông phát hiện 24 bánh nghi ma túy
15:15 07/03/2026
Bản tin 113
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/3/2026 - XSDNA 7/3
15:13 07/03/2026
Xổ số miền Trung
Giá xăng dầu đồng loạt tăng dựng đứng, cao nhất 8.490 đồng/lít
15:07 07/03/2026
Thị trường
AFC tiết lộ án phạt của Malaysia, tuyển Việt Nam chờ tin vui
15:04 07/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 7/3/2026 - XSQNG 7/3
14:58 07/03/2026
Xổ số miền Trung
Gia thế bạn trai quân nhân của Hòa Minzy
14:45 07/03/2026
Sao Việt
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 7/3/2026 - XSDNO 7/3
14:35 07/03/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 7/3/2026 - XSHCM 7/3
14:19 07/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 7/3/2026 - XSLA 7/3
14:17 07/03/2026
Xổ số miền Nam
Công an tìm người mua nước hoa giả trong đường dây bán hàng 50 tỷ đồng
14:15 07/03/2026
Bản tin 113
Bảng xếp hạng giải Asian Cup nữ 2026 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam tụt hạng
14:11 07/03/2026
Bóng đá Việt Nam