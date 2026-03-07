Đóng

Giá vàng biến động dữ dội: Mua 3 lượng 'bốc hơi' 15 triệu đồng sau vài ngày

(VTC News) -

Giá vàng thế giới biến động, tại Việt Nam, những người mua vàng "đỉnh" 190 triệu đồng/lượng phải ngậm ngùi nhìn tài sản "bốc hơi" chỉ sau vài ngày.

Hồng Thắm
