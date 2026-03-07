Những lựa chọn ô tô điện mini dưới 300 triệu đồng

(VTC News) -

Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện, phân khúc ô tô điện mini trở thành giải pháp di chuyển thay thế xe máy nhờ ưu điểm tiện lợi, chi phí vận hành thấp và kích thước linh hoạt.

VinFast VF 3: Giá từ 299 triệu đồng

Vinfast VF 3 là mẫu xe dẫn đầu phân khúc về độ phổ biến và hệ thống trạm sạc. Xe sở hữu thiết kế vuông vắn và gọn gàng, khoảng sáng gầm xe đạt 191 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trong điều kiện đường xá đô thị tại Việt Nam.

VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam 2025.

Xe trang bị động cơ điện sản sinh công suất 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Bộ pin dung lượng 18,64 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 215 km sau mỗi lần sạc đầy.

Vinfast VF 3 có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ trong 36 phút. Khoang nội thất được trang bị cơ bản với hệ thống màn hình giải trí 10 inch tích hợp tính năng kết nối thông minh.

Wuling Mini EV: Giá từ 197 triệu đồng

Mẫu xe tập trung vào nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và kích thước siêu nhỏ gọn.

Wuling Mini EV là mẫu xe có kích thước nhỏ gọn nhất.

Wuling Mini EV có chiều dài chưa tới 3 mét, giúp xe dễ dàng xoay trở trong các ngõ nhỏ chật hẹp. Phiên bản nâng cao LV2 sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 13,9 kWh, cho tầm hoạt động 170 km và tốc độ tối đa 100 km/h.

Xe được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh, túi khí người lái và cảm biến đỗ xe. Nội thất xe được thiết kế tối giản với các núm xoay điều chỉnh chức năng trực quan và dễ sử dụng.

Bestune Xiaoma: Giá từ 199 triệu đồng

Bestune Xiaoma là đối thủ trực tiếp của Wuling với thiết kế bo tròn trẻ trung và nhiều lựa chọn màu sắc cá tính.

Điểm mạnh của mẫu xe này là danh sách trang bị sẵn có khá phong phú trong tầm giá, bao gồm camera lùi, cảm biến lùi và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.

Bestune Xiaoma có thiết kế trẻ trung và có nhiều trang bị trong tầm giá.

Xe trang bị động cơ điện công suất 27 mã lực và bộ pin cho quãng đường di chuyển 170 km.

Khoang nội thất của Xiaoma sở hữu màn hình kỹ thuật số 7 inch và không gian được tối ưu cho 4 người ngồi, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ và phụ nữ di chuyển trong đô thị.

Minio Green: Giá từ 269 triệu đồng

Minio Green thuộc phân khúc xe chạy dịch vụ điện trong hệ sinh thái của VinFast, được thiết kế để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách đô thị.

Minio Green trang bị phanh đĩa bốn bánh, có tầm vận hành 210 km.

Xe trang bị động cơ điện công suất 40 mã lực và bộ pin cho phép di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Các trang bị trên xe bao gồm hệ thống phanh đĩa bốn bánh, bảng đồng hồ hiển thị thông số cơ bản và điều hòa chỉnh cơ.

Thiết kế nhỏ gọn giúp xe linh hoạt trong các ngõ hẹp cùng hỗ trợ sạc tại nhà lẫn trạm sạc để đáp ứng cường độ vận hành hàng ngày.