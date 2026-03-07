Nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt

(VTC News) -

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp này để điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông báo ngày 7/3, các bị can gồm ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex và ông Dương Văn Mậu, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hữu Tới bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị điều tra về vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam hai lãnh đạo nói trên và thực hiện công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo quy định.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định nội dung công bố là đúng sự thật và Vinaconex chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.