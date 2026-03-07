Doanh nghiệp xăng dầu, gas xoay đủ cách, cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng

(VTC News) -

Giá tăng, doanh nghiệp xin giảm trọng lượng bình gas

Đầu tháng 3, các doanh nghiệp gas như Saigon Petro, Petrolimex Gas, City Petro đã thông báo giá bán lẻ gas tăng khoảng 2.000-2.500 đồng/bình 12kg, tùy thương hiệu và khu vực phân phối.

Theo đó, giá gas bán lẻ đến tay khách hàng dao động 430.000-435.000 đồng/bình 12kg.

Đến ngày 6/3, nhiều đại lý tiếp tục thông báo tăng giá gas theo điều chỉnh của các thương hiệu. Nguyên nhân giá gas tăng được thông báo do giá xăng dầu và tỷ giá tăng, khiến chi phí vận tải cùng chi phí đầu vào tăng cao.

Trong tháng 3, gas đã 2 lần điều chỉnh giá và được dự báo tiếp tục tăng theo biến động thị trường. (Ảnh minh họa)

Như Gas South thông báo giá gas khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ áp dụng từ ngày 6-13/3 với bình 12kg là 474.400 đồng. Đây là mức giá khá cao so với bình quân hồi đầu tháng.

Công ty Sopet Gas One cũng thông báo điều chỉnh tăng giá gas từ ngày 6-10/3 tăng 833 đồng/kg (đã bao gồm GTGT), tương đương khoảng 10.000 đồng cho bình 12 kg.

Các công ty như dầu khí An Tâm cũng thông báo tăng 10.000 đồng/bình gas 12kg từ ngày 6/3; gas Thủ Đức, gas Biển Đông, gas Gia Đình cũng tăng quanh 10.000 đồng/bình 12kg.

"Giá gas được điều chỉnh do giá xăng dầu và tỷ giá tăng, kéo theo chi phí vận chuyển và các chi phí đầu vào phát sinh trong quá trình cung ứng. Sau ngày 10/3, giá gas có thể tiếp tục thay đổi theo xu hướng của thị trường năng lượng”, thông báo của Gas South nêu.

Không chỉ giá tăng mà theo phản ánh của một số đại lý gas ở TPHCM, vài ngày nay, các nhà cung cấp lớn giao hàng cho đại lý với số lượng giảm khoảng 30% so với bình thường, khiến lượng gas họ phân phối xuống các cửa hàng bán lẻ cũng giảm theo.

Tại cuộc họp với Sở Công Thương TP.HCM mới đây, ông Trần Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Khí miền Nam (PV GAS), cho biết do phụ thuộc khoảng 50% nhập khẩu nên nguồn gas cung cấp cho người dân có thể gặp khó sau ngày 10/3.

Trước xung đột Trung Đông, PV GAS cho biết đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn) từ Qatar và Đông Nam Á. (Ảnh: PV GAS)

Doanh nghiệp đề xuất chiết nhỏ bình gas từ 12kg xuống 8kg, để phân bổ nguồn cung hợp lý cho nhiều gia đình hơn trong trường hợp nguồn hàng hạn chế ngắn hạn. Công ty cam kết sẽ công bố rõ ràng khối lượng gas thực tế (8 kg) và điều chỉnh giá bán tương ứng với trọng lượng bình gas.

Đây cũng là đề xuất của một số doanh nghiệp kinh doanh gas hiện nay. Theo tính toán của các doanh nghiệp, mỗi bình gas 12kg hiện các gia đình sử dụng trong 3 tháng, nên việc chia nhỏ bình gas để bán sẽ giúp phân bổ gas đều cho các nơi, duy trì nguồn cung đảm bảo cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

Đảm bảo đủ xăng dầu, gas cho nhu cầu trong nước

PV GAS cho biết nguồn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam chủ yếu đến từ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Trong đó, khoảng 70% sản lượng nhập khẩu của cả nước đến từ thị trường Trung Đông.

Doanh nhgiệp tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời thực hiện cân đối linh hoạt giữa nguồn hàng nhập khẩu và xuất khẩu, nhằm ưu tiên tối đa cho nhu cầu thị trường trong nước.

Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu hiện vẫn đảm bảo sản lượng cung ứng cho sản xuất, tiêu dùng. (Ảnh: Lương Ý)

Với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), doanh nghiệp đã triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Trong kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG nửa đầu năm 2026, công ty đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu - mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn từ Qatar và Đông Nam Á trước khi xung đột bùng phát, đã chốt được mức giá thấp hơn đến 50% so với giá thị trường hiện tại.

Hiện công ty đang tích cực lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ 3.

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp có thể tránh được biến động lớn về giá và đảm bảo nguồn cung ổn định.

Nguồn khí hiện vẫn được ưu tiên đảm bảo cho các trung tâm điện lực lớn tại khu vực phía Nam, như nhà máy điện Phú Mỹ, nhà máy điện Nhơn Trạch, các nhà máy điện tại Bà Rịa và khu vực TP.HCM. Đồng thời duy trì cung cấp khí ổn định cho thị trường công nghiệp và dân dụng.

Với lượng tồn kho khả dụng hiện tại 15.000 tấn LNG cùng lộ trình nhập khẩu chặt chẽ, PV GAS khẳng định đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4.

Giai đoạn tiếp theo từ tháng 5, đơn vị sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu. Đồng thời huy động tối đa khai thác dầu khí nội địa phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất điện, dự kiến sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định.

TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tuân thủ nghiêm quy định về dự trữ năng lượng, đảm bảo ổn định cho sản xuất, tiêu dùng. (Ảnh minh họa)

Sở Công Thương TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tuân thủ nghiêm quy định về dự trữ năng lượng, chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các thị trường khác. Mục đích tập trung là đảm bảo nguồn cung ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Đối với đề xuất chia nhỏ dung tích bình gas để phục vụ nhu cầu dân sinh, ông Bùi tá Hoàng Vũ- Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết đây là đề xuất tình huống hợp lý có thể thực hiện trong bối cảnh nguồn cung biến động.

Doanh nghiệp cần làm việc với các cơ quan chuyên môn để đăng ký theo quy định. Sở sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xem xét các quy định liên quan.

Sở Công Thương cam kết giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến điện, khí và xăng dầu một cách nhanh chóng, linh hoạt. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét.

Sở Công Thương TP.HCM cũng đã gửi công văn đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu và khí duy trì hoạt động bán hàng bình thường, không được găm hàng, bán nhỏ giọt, hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ tăng cường theo dõi cung - cầu và giá cả xăng dầu, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, như thiếu hàng cục bộ, ngừng bán không lý do, bán không đúng giá niêm yết hoặc gian lận đo lường.

Các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Công Thương cũng cho biết TP.HCM khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Trong đó, với mô hình tự dùng, không hòa lưới, người dân có thể chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mà không cần thực hiện các thủ tục đăng ký phức tạp.