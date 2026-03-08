29% nhân lực công nghệ là nữ, nhưng chỉ 12% lãnh đạo cấp cao

(VTC News) -

Theo báo cáo của WomenHack, một tổ chức quốc tế chuyên kết nối nhân tài nữ với các công ty công nghệ, tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng công nghệ đã đạt 29%, tăng nhẹ so với 28% năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng tốc độ cải thiện vẫn còn chậm.

Phân bổ theo lĩnh vực cho thấy sự khác biệt rõ rệt: Phụ nữ chiếm 23% ở vị trí kỹ sư phần mềm, 32% trong khoa học dữ liệu, 44% ở UX/Design, nhưng chỉ 12% ở các vị trí lãnh đạo cấp cao (C-Suite). Điều này phản ánh thực trạng "nút thắt" ở cấp quản lý, nơi phụ nữ thường dừng lại ở vai trò trung cấp và ít có cơ hội thăng tiến lên cấp cao.

Tinh thần đồng đội trong môi trường công nghệ hiện đại, nơi phụ nữ đang từng bước khẳng định vị thế. (Nguồn: Vecteezy)

Ngoài WomenHack, nhiều báo cáo quốc tế khác cũng đưa ra số liệu bổ sung:

Deloitte, một hãng kiểm toán và tư vấn toàn cầu quen thuộc tại Việt Nam, cho biết phụ nữ chiếm 26,7% lực lượng công nghệ toàn cầu. Tỷ lệ nữ trong workforce của các tập đoàn lớn: Apple 35%, Google 34,4%, Microsoft 31,2%.

Boundev, một nền tảng phân tích nhân lực công nghệ, ghi nhận phụ nữ chiếm 26% lực lượng STEM toàn cầu, chỉ tăng 1% kể từ năm 2000. Đáng chú ý, 91% doanh nghiệp đã thăng chức cho phụ nữ trong công nghệ năm 2024, tăng mạnh so với 76% năm 2019.

Worldmetrics, một tổ chức nghiên cứu dữ liệu toàn cầu, cho biết phụ nữ chiếm 26% vai trò chuyên môn trong ngành công nghệ, dù 57% bằng cấp STEM toàn cầu thuộc về nữ. Tuy nhiên, chỉ 12% CEO trong Fortune 500 công nghệ là nữ.

Những con số này cho thấy một nghịch lý: Phụ nữ ngày càng có nhiều bằng cấp STEM, nhưng lại ít hiện diện trong các vai trò kỹ thuật cốt lõi và lãnh đạo cấp cao. Nguyên nhân được chỉ ra là định kiến giới, văn hóa doanh nghiệp chưa thân thiện, thiếu cơ chế bảo trợ (sponsorship), và chênh lệch lương vẫn tồn tại.

Phụ nữ tham gia sự kiện công nghệ quốc tế, khẳng định vai trò ngày càng lớn trong ngành và thúc đẩy bình đẳng giới. (Nguồn: Women in Tech)

Tuy vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực. Các chương trình "returnship" (một chương trình tái hòa nhập lực lượng lao động) dành cho phụ nữ quay lại ngành sau thời gian gián đoạn đã được nhiều công ty lớn triển khai. Bootcamp công nghệ cũng ghi nhận tỷ lệ nữ tốt nghiệp gần ngang bằng nam. Ngoài ra, chính sách làm việc linh hoạt và minh bạch lương thưởng đang giúp giữ chân phụ nữ lâu hơn trong ngành.

Bức tranh công nghệ toàn cầu năm 2026 cho thấy tiến bộ có thật nhưng chưa đủ. Việc tăng tỷ lệ nữ giới trong lực lượng công nghệ là bước khởi đầu, nhưng để đạt được bình đẳng thực sự, ngành cần tập trung vào giải quyết vấn đề giữ chân nhân tài nữ, cải thiện văn hóa doanh nghiệp, và mở rộng cơ hội lãnh đạo. Đây không chỉ là câu chuyện về công bằng, mà còn là yếu tố quyết định cho sự sáng tạo và phát triển bền vững của ngành công nghệ trong tương lai.