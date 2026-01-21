Công nghệ 21/1: Smartphone có pin chạy cả tuần, Bixby tái xuất đầy bất ngờ

(VTC News) -

Realme P4 Power: Smartphone dùng cả tuần

Realme vừa công bố mẫu điện thoại P4 Power với viên pin dung lượng lên tới 10.001mAh, đánh dấu bước chuyển từ các mẫu điện thoại trưng bày tại hội chợ công nghệ sang sản phẩm thương mại thực tế.

Dù sở hữu pin lớn, máy chỉ dày 8,5mm và nặng 215g, nhờ sử dụng anode silicon 10% và hệ thống xếp lớp linh kiện thông minh. Realme cũng tích hợp các cơ chế bảo vệ pin, chống phồng và tăng khả năng chịu va đập.

Realme P4 Power có thiết kế mỏng nhẹ, camera HyperImage nổi bật, pin 10.001mAh dùng cả tuần. (Nguồn: Realme)

Realme tuyên bố viên pin Titan này có thể mang lại thời lượng sử dụng lên tới 5 - 7 ngày chỉ với một lần sạc. Dù chưa công bố chi tiết, nhưng với các mẫu pin silicon như OnePlus 15 (7.300mAh) đã đạt 3 - 4 ngày, thì con số trên hoàn toàn khả thi.

Realme P4 Power có thiết kế mới gọi là TransView, với cụm camera sau độc đáo và các màu sắc như bạc, xanh và cam. Máy dự kiến gia nhập dòng P4 gồm P4, P4 Pro và P4x, vốn có thiết kế khác biệt so với các flagship như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S25.

Hiện chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng Realme cho biết sớm công bố kế hoạch ra mắt. Đây là bước tiến lớn trong cuộc đua pin khủng, bên cạnh Honor Win - mẫu máy 10.000mAh đã ra mắt tại Trung Quốc hồi tháng 1.

Công cụ dự đoán tuổi cho tài khoản ChatGPT

OpenAI công bố triển khai toàn cầu tính năng dự đoán tuổi người dùng ChatGPT nhằm xác định liệu chủ tài khoản có phải người chưa thành niên hay không.

Công cụ này phân tích nhiều yếu tố như thời gian tồn tại của tài khoản, khung giờ hoạt động, thói quen sử dụng và cả độ tuổi mà người dùng tự khai báo.

Nếu hệ thống nhận diện sai và gán nhầm người dùng là dưới tuổi, họ sẽ phải gửi ảnh selfie qua nền tảng Persona để xác minh lại. Đây là bước bổ sung nhằm hạn chế rủi ro từ việc dự đoán sai.

OpenAI từng vướng vào vụ kiện liên quan đến thiếu niên sử dụng ChatGPT để lên kế hoạch tự tử. Sau đó, công ty bắt đầu nghiên cứu các biện pháp hạn chế nội dung cho người chưa thành niên và thành lập hội đồng tư vấn về sức khỏe tâm thần.

Công cụ dự đoán tuổi lần này được xem là bước chuẩn bị cho việc ra mắt chế độ “Adult Mode”, cho phép truy cập nội dung nhạy cảm.

Dù có thêm lớp bảo vệ, nhiều chuyên gia lo ngại rằng người dùng trẻ vẫn có thể tìm cách vượt qua hệ thống, giống như trường hợp của Roblox, nền tảng cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát trẻ vị thành niên.

Bixby trở lại với diện mạo mới

Sau nhiều năm bị lấn át bởi Google Assistant, Samsung bất ngờ công bố phiên bản Bixby mới với khả năng tìm kiếm web thời gian thực nhờ tích hợp công nghệ từ Perplexity. Đây là bước chuyển mình lớn, đưa Bixby từ một trợ lý chỉ bật tắt cài đặt thành AI có thể trò chuyện tự nhiên và xử lý nhiều tác vụ phức tạp.

Bixby mới có thể hiểu ngôn ngữ hội thoại giống như nói chuyện với người thật, không cần ngắt quãng hay câu lệnh cứng nhắc. Người dùng có thể yêu cầu trợ lý điều chỉnh cài đặt như giữ màn hình luôn bật khi đang xem, thay vì phải mò mẫm trong menu.

Bixby thế hệ mới chỉ cần nói ‘đi đến đây’, trợ lý AI sẽ tự động dẫn đường. (Nguồn: Samsung)

Nhờ Perplexity, Bixby có thể thực hiện các nhiệm vụ đa bước liên quan đến internet. Ví dụ, khi hỏi “Tìm quán burger ngon nhất gần tôi” hoặc “Quán cà phê tốt nhất quanh đây”, Bixby sẽ đưa ra kết quả hữu ích thay vì chỉ hiển thị tìm kiếm cơ bản.

Samsung dự kiến phát hành Bixby mới cùng bản cập nhật One UI 8.5, trùng với sự kiện ra mắt Galaxy S26 vào cuối tháng 2. Hiện tại, phiên bản thử nghiệm đã xuất hiện trong bản beta thứ tư của One UI 8.5.