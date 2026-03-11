Nữ hoạ sĩ gây chú ý với ba bức tranh sơn mài khổ lớn hiếm thấy

(VTC News) -

Lần đầu tiên nghệ sĩ Đào Anh Khánh và con gái Đào Anh Thơ - CAT cùng xuất hiện trong cuộc đối thoại sáng tạo mang tên Dòng chảy đột biến.

Nếu Đào Anh Khánh có hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật với các dự án sắp đặt và trình diễn quy mô lớn, thì con gái lại bước vào hội họa với một thế giới sáng tạo mang màu sắc siêu thực mà cô gọi là “MetaReverse” nơi con người, thiên nhiên và những ám ảnh về công nghệ cùng tồn tại.

Nghệ sĩ Đào An Khánh và con gái Đào Anh Thơ.

Theo chia sẻ của Đào Anh Thơ, một biến cố xảy ra đúng ngày 18/8/2021 - sinh nhật lần thứ 32 trở thành bước ngoặt khiến cô quyết định theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc. Kể từ đó, nữ họa sĩ dành toàn bộ thời gian cho sáng tạo, thử nghiệm nhiều lĩnh vực như hội họa, âm nhạc và thơ ca.

Trong khoảng 5 năm, cô thực hiện hơn 2.000 bản phác thảo, sáng tác hơn 150 bức tranh sơn mài và hoàn thành 3 tác phẩm sơn mài khổ lớn kích thước 3,6m x 4,8m – kích thước khá hiếm gặp trong hội họa đương đại tại Việt Nam.

Điểm nhấn của triển lãm là ba tác phẩm sơn mài khổ lớn của CAT, lần đầu ra mắt với kích thước 3,6m x 4,8m, quy mô hiếm gặp trong thực hành hội họa đương đại tại Việt Nam

Theo cô, việc sáng tác với cường độ lớn giúp bản thân liên tục thử nghiệm và mở rộng giới hạn biểu đạt trong nghệ thuật. Nữ họa sĩ cũng cho biết các tác phẩm của mình hướng đến việc chạm tới cảm xúc người xem trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bị chi phối bởi công nghệ và những kết nối ảo.

Điểm nhấn đáng chú ý của triển lãm lần này là ba tác phẩm sơn mài khổ lớn của Đào Anh Thơ. Với cấu trúc siêu thực và các lớp màu sơn mài dày, sâu, rực rỡ, những bức tranh mở ra một thế giới vừa cuốn hút vừa có phần bất an – nơi vẻ đẹp của sự sống song hành với nỗi ám ảnh về công nghệ.

Ở kích thước lớn, các tác phẩm không chỉ để ngắm mà còn tạo cảm giác như một không gian thị giác, nơi người xem có thể “bước vào” thế giới nội tâm của họa sĩ.

Họa sĩ CAT (tên thật Đào Anh Thơ) từng có 31 năm học tập và theo đuổi lĩnh vực tài chính trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật ở tuổi 32.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ hoạ sĩ trẻ như tác phẩm Tình cha là lời tri ân dành cho cha, người luôn là điểm tựa tinh thần của cô trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Các tác phẩm Giải phóng tâm thức, Ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ hay Chữa lành từ bên trong lại phản ánh hành trình đối diện với ký ức, tổn thương và quá trình chữa lành nội tâm của chính nữ họa sĩ.

Tác phẩm "Tình cha” là lời tri ân của Đào Anh Thơ dành cho cha.

Dòng chảy đột biến không chỉ đơn thuần là một triển lãm hội họa mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ nghệ sĩ với hai cách nhìn khác nhau về sáng tạo. Một bên là hành trình nghệ thuật được bồi đắp qua nhiều thập niên, bên kia là quá trình tìm kiếm và định hình bản sắc của lớp nghệ sĩ trẻ.

Từ đó tạo nên một cuộc đối thoại nghệ thuật giàu cảm hứng giữa những tư duy khác biệt, nơi các dòng chảy sáng tạo giao thoa, mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ và đầy cuốn hút trong không gian hội họa.

Triển lãm “Dòng chảy đột biến” mở cửa đón công chúng từ ngày 13/3-23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.