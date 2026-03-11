(VTC News) -

Diễn biến này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao giá dầu thế giới xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, Chính phủ đã giảm giá thuế nhập khẩu từ 10% về 0%, đồng thời chi quỹ bình ổn từ 4.000 - 5.000 đồng/lít,kg mà giá xăng dầu trong nước vẫn tăng?

Giải đáp về điều này, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP), cho biết, giá xăng dầu của Việt Nam được điều chỉnh không phải theo giá hiện hành mà là điều chỉnh theo độ trễ trong vài ngày đến 1 tuần.

“Khi giá nhập xăng dầu thành phẩm trên thế giới về từ tuần trước ở điểm cao và nay mới bán ra thì cần được điều chỉnh theo giá nhập về của tuần trước, nghĩa là phải có độ trễ trong thời gian nhất định. Vì thế, khi giá dầu thế giới giảm trong 2 phiên gần đây thì phải đến kỳ điều hành theo thông lệ mới được giảm chính thức.

Còn kỳ điều hành tối qua 10/3 là kỳ điều hành bất thương theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này”, ông Dũng nói.

Giá xăng dầu thế giới đã giảm, vì sao giá trong nước vẫn tăng?

Đồng quan điểm, ông Đặng Hoài Phương, Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu Phương Nam (Lâm Đồng) cho biết, giá xăng trong nước giảm chậm hơn thế giới do độ trễ trong chu kỳ điều hành (hiện là 7 ngày), thời gian nhập khẩu và vận chuyển hàng (thường 30 ngày). Do đó, giá bán lẻ hiện tại phản ánh chi phí từ các kỳ trước, tạo ra chênh lệch đáng kể so với biến động thực tế từng ngày.

“Các yếu tố tạo ra độ trễ bao gồm: chu kỳ điều hành giá xăng dầu được điều chỉnh 7 ngày một lần theo thông lệ. Cùng với đó, chi phí nhập khẩu xăng dầu cũng cần thời gian vận chuyển, chi phí được tính toán dựa trên mức giá tại thời điểm đặt hàng, không phải thời điểm bán. Vì thế, dù giá dầu thế giới giảm, thuế nhập khẩu giảm và chi quỹ bình ổn nhưng giá xăng dầu cũng chưa giảm ngay lập tức. Nghĩa là hiện tại người tiêu dùng đang mua theo giá xăng nhập về từ kỳ trước”, ông Phương nói.

Tiến sĩ Giang Chấn Tây - Giám đốc Công ty TNHH Bội Ngọc - cũng cho biết, giá xăng dầu trong nước và giá thế giới không phải lúc nào cũng biến động cùng nhịp trong từng ngày. Cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam hiện nay được tính toán dựa trên bình quân giá thế giới trong một chu kỳ nhất định, hiện là 7 ngày, chứ không dựa vào biến động của 1-2 ngày gần nhất. Vì vậy, có những thời điểm giá thế giới vừa giảm trong vài ngày nhưng giá bán lẻ trong nước vẫn tăng, do mức bình quân của cả chu kỳ trước đó vẫn ở xu hướng cao.

Ngoài ra, giá cơ sở trong nước còn bao gồm nhiều yếu tố khác như chi phí nhập khẩu, chi phí kinh doanh định mức, dự trữ lưu thông, thuế và các khoản trích lập hoặc sử dụng quỹ bình ổn giá. Những yếu tố này khiến giá bán lẻ trong nước có độ trễ nhất định so với diễn biến tức thời của thị trường thế giới.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu mối thường phải ký hợp đồng nhập khẩu từ trước theo mặt bằng giá tại thời điểm giao dịch. Khi hàng về đến Việt Nam và được đưa ra thị trường thì giá thế giới có thể đã thay đổi. Vì vậy, việc điều hành giá cần dựa trên mặt bằng chi phí thực tế của cả chu kỳ nhập hàng, chứ không chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn của thị trường quốc tế.

Do đó, hiện giá thế giới giảm trong vài ngày nhưng giá trong nước vẫn điều chỉnh tăng không phải là điều quá bất thường. Điều quan trọng là xu hướng bình quân của cả chu kỳ điều hành và cách tính giá cơ sở phải đảm bảo phản ánh tương đối sát diễn biến thị trường tại giai đoạn đó, đồng thời duy trì được nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo giảm

Cùng với việc giá dầu thế giới liên tục giảm trong 2 phiên gần đây và xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, nhiều ý kiến dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ được điều chỉnh giảm mạnh tại kỳ điều hành thường kỳ ngày mai 12/3.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 có thể giảm 2.500 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON95 giảm 2.200 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.600 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 4.000 đồng/kg và giá dầu hỏa giảm 4.200 đồng/lít.

Đêm qua 10/3, giá xăng dầu được điều hành bất thường theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này.

Theo đó, giá xăng kỳ điều chỉnh này đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp, giá dầu tăng giảm tuỳ loại. Việc điều chỉnh được áp dụng từ 23h45 ngày 10/3/2026.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.344 đồng/lít, không cao hơn 26.570 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON95 tăng 2.073 đồng/lít, không cao hơn 29.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 478 đồng/lít, không cao hơn 30.717 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg, không cao hơn 24.707 đồng/kg.

Riêng giá dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, không cao hơn 32.385 đồng/lít.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tuy không thực hiện trích lập nhưng đã chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.