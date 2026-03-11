Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7

(VTC News) -

Theo thông tin được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai, mức lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7/2026.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ, với mức lương cơ sở dự kiến là 2,53 triệu đồng thì bảng lương của cán bộ, công chức từ ngày 1/7 sẽ được dự tính như sau:

(Đơn vị: Đồng)