TP.HCM tìm nhà đầu tư làm dự án nhà ở xã hội gần 23.000 căn

(VTC News) -

Sở Xây dựng TP.HCM đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở xã hội 4,7 ha tại phường Rạch Dừa.

Khu nhà ở xã hội này được xây dựng trên khu đất khoảng 4,7 ha, với 3 block chung cư cao 16 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 192.547 m², dự kiến khoảng 2.295 căn hộ, quy mô dân số khoảng 4.590 người.

Ngoài khu nhà ở, dự án còn xây dựng khu nhà để xe 5 tầng, nhà văn hoá, khuôn viên cây xanh, sân chơi, các tiện ích cư dân, dịch vụ công cộng...

Nguồn cung nhà ở xã hội TP.HCM sắp được bổ sung 2.295 căn hộ tại phường Rạch Dừa. (Ảnh minh họa)

Về phương án đầu tư, Sở Xây dựng cho biết nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái định cư 10 ha trong khu 58 ha được UBND thành phố Vũng Tàu (cũ) phê duyệt năm 2023.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 2.736,6 nghìn đồng không bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư, do khu đất này đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp sẽ bố trí vốn thực hiện dự án theo tiến độ, với thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác sau khoảng 29 tháng đầu tư. Dự án này cũng sẽ thực hiện bán, cho thuê, thuê mua nhà ở cho người dân theo quy định.

Năm 2026, TP.HCM phải hoàn thành chỉ tiêu 28.500 căn nhà ở xã hội. Tại cuộc họp của UBND TP.HCM đánh giá tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm tổ chức chiều 27/2, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết Sở đang tập trung đẩy nhanh hoàn tất thủ tục pháp lý cho 47 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, để khởi công ngay trong quý 1 này.

Một dự án nhà ở xã hội chuẩn bị mở bán ở trung tâm TP.HCM; năm 2026, TP.HCM phải hoàn thành chỉ tiêu 28.500 căn nhà ở xã hội.

Các dự án này sẽ cung cấp khoảng 31.500 căn nhà ở xã hội cho Thành phố.

Để chuẩn bị nguồn nhà ở xã hội hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM đang thúc đẩy 58 dự án, tổng quy mô khoảng 43.500 căn. Trong số này, có 11 dự án đã được cấp giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc chuẩn bị thi công, với quy mô khoảng 12.000 căn.

Đến năm 2030, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố sau sáp nhập là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ là 100.000 căn, Bình Dương cũ 86.900 căn và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 12.500 căn, con số cao nhất cả nước.

TP.HCM cũng đang hoàn thiện quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, với tổng diện tích khoảng 2.000 ha.