Xăng tăng giá, xe máy điện 'cháy hàng'

(VTC News) -

Ghi nhận tại một số cửa hàng ở Hà Nội, lượng khách tìm mua xe máy điện tăng mạnh, nhiều mẫu xe rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Tại cửa hàng xe máy điện VinFast trên đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai), lượng khách đến xem và mua xe khá đông ngay từ đầu giờ sáng. Nhân viên bán hàng tất bật tư vấn, làm thủ tục giao xe cho khách.

Theo đại diện cửa hàng, lượng xe mới được nhập về liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng. Tuy vậy, xe mới ra mắt như Feliz 2025 có thể rơi vào tình trạng "cháy hàng" vào một số thời điểm.

Các mẫu xe mới về liên tục tại cửa hàng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chị Nguyễn Diệp (Hà Nội) cùng chồng đến cửa hàng để mua xe. Chị cho biết việc giá xăng tăng trong thời gian qua là một trong những yếu tố khiến gia đình quyết định chuyển sang xe máy điện.

"Chúng tôi mua xe về để chạy dịch vụ và cũng phục vụ di chuyển của gia đình, đây cũng là lần đầu tiên mua xe máy điện", chị Diệp chia sẻ.

Đại diện cửa hàng cho biết sức mua trong khoảng một tháng trở lại đây tăng khoảng 2-3 lần so với tháng trước. "Gần như khách đến xem xe là chốt mua luôn", người này nói.

VinFast mới đây cho biết, ngoài các chính sách ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện của hãng trong thời gian diễn ra chương trình "Thu xăng - Đổi điện" sẽ được ưu đãi thêm 3% giá đối với ô tô và 5% giá đối với xe máy. Chương trình áp dụng tại cả 4 thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3.

Tại một cửa hàng xe máy điện khác trên đường Đại Cồ Việt (phường Bạch Mai), không khí mua bán khá sôi động. Người dùng liên tục ra vào xem xe, hỏi thông tin và đặt mua.

Lượng người dùng quan tâm tới xe máy điện tăng đột biến trong những ngày qua. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo đại diện cửa hàng, lượng khách quan tâm và đặt mua xe máy điện tăng khoảng 700% so với cùng kỳ năm trước.

"Hiện nhiều mẫu xe đang trong tình trạng cháy hàng. Một số dòng không có sẵn tại cửa hàng, chúng tôi phải điều chuyển từ các đại lý ở tỉnh, thành khác về để giao cho khách", người này cho biết.

Hồng Anh, sinh viên đang sinh sống trong khu vực Vành đai 2 (Hà Nội), cho biết vừa quyết định mua xe máy điện để thay thế chiếc xe xăng cũ.

"Thời gian vừa rồi giá xăng tăng khá mạnh, xe cũ cũng xuống cấp, tôi quyết định chuyển sang xe điện để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, thành phố cũng hạn chế xe xăng để giảm phát thải trong thời gian tới, nên xe điện là lựa chọn hợp lý", Hồng Anh nói.

Chi phí nhiên liệu tăng cao là lý do chính khiến nhiều người chuyển sang xe máy điện. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo báo cáo mới nhất của Motorcycle Data, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt, trong đó phân khúc xe máy điện tăng trưởng nổi bật.

Tổng dung lượng thị trường đạt khoảng 3,4 triệu xe, tăng 14,9% so với năm 2024. Honda vẫn dẫn đầu thị phần, song mức tăng trưởng doanh số chỉ đạt khoảng 1,3%.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp xe máy điện ghi nhận mức tăng trưởng rất cao. VinFast tăng 473%, vươn lên trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai tại Việt Nam, sau Honda. Một số thương hiệu khác cũng đạt kết quả tích cực như Yadea tăng 61,6%, Pega tăng 60% và Dibao tăng 75%.

Song song với việc mở rộng sản phẩm, hạ tầng cho xe điện cũng đang được đầu tư mạnh. VinFast hiện dẫn đầu mô hình tủ đổi pin tự động và dự kiến lắp đặt khoảng 45.000 tủ đổi pin tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý I/2026.

Người dùng có thể đổi pin tại các trạm này với mức phí khoảng 9.000 đồng cho mỗi lần đổi một viên pin, góp phần giúp việc sử dụng xe máy điện trở nên thuận tiện hơn. Theo công bố, VinFast miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng (tương đương tối thiểu 800 km di chuyển) cho các khách hàng cá nhân đến giữa năm 2028.