Báo Nhân Dân kỷ niệm 75 năm Ngày ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 11/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân.

Không ngừng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của Báo Nhân Dân từ dấu mốc ra số đầu tiên ngày 11/3/1951.

"Đó là sự kiện lịch sử vẻ vang bởi Nhân Dân là tờ báo chính trị chính thống được Bác Hồ gợi ý đặt tên và ra đời không phải bằng một thủ tục đăng ký xin giấy phép thông thường, mà bằng một quyết định của Đại hội Đảng - Đại hội toàn quốc lần thứ hai năm 1951", đồng chí Lê Quốc Minh nói, đồng thời cho biết, kể từ khi ra đời Báo Nhân Dân, các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, từ thế hệ tiền bối như đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Duẩn… cho tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tô Lâm đều đặc biệt coi trọng vai trò của báo Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày diễn văn kỷ niệm.

Báo Nhân Dân với vai trò lịch sử không thể thay thế là biên niên sử thời đại, là người chép sử trung thành của cách mạng Việt Nam trải qua suốt chiều dài 30 năm kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giai đoạn tái thiết thời hậu chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên cả hai đầu đất nước; hơn 40 năm Đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong tiến trình đổi mới, hội nhập, tờ báo còn là diễn đàn của nhân dân tham gia phản biện xã hội, nhìn thẳng vào sự thật để góp phần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, phát huy dân chủ cơ sở, khơi dậy tiềm năng trí tuệ và bản lĩnh bảo vệ cái tốt, phê phán cái xấu, từ đó tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

"Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng, tính toàn diện, toàn quốc, bao quát mọi khía cạnh của đời sống chính của đất nước, mở rộng diện ảnh hưởng, đa dạng bạn đọc và coi trọng công nghệ làm báo hiện đại luôn là định hướng của Báo Nhân Dân", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Cùng với Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân điện tử (với các ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc); Nhân Dân Cuối tuần, Nhân Dân Hằng tháng, Thời Nay đã tạo nên một tòa soạn hội tụ đa phương tiện thống nhất trong đa dạng với nhiều thành tựu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Cụ thể hóa nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nhân Dân là cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số, hai năm liền 2024-2025 lọt vào danh sách 10 cơ quan báo chí trung ương chuyển đổi số xuất sắc, trong đó năm 2025 vươn lên vị trí thứ 3, với hàng loạt những thay đổi tích cực về tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, đưa Nhân Dân có mặt ở mọi nơi mọi lúc với phương châm “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”!

Bước vào thời kỳ mới, trước những biến chuyển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông và môi trường báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ, Báo Nhân Dân phải tiếp tục giữ vững truyền thống, bản sắc, chỗ đứng của tờ báo chính trị chính thống.

Đó phải là nơi hội tụ, truyền đi những thông tin, lập trường, quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước - ở tính phong phú, đa dạng, sắc sảo của thể loại báo chí; tính nghiêm cẩn, trung thực, khách quan, chuyên sâu của thông tin; tính định hướng, dẫn dắt vững vàng, tinh tế trong mọi hoàn cảnh; tính phổ biến, đại chúng, hiện đại trên các nền tảng; tính thực tiễn, phản biện xây dựng, hướng về đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Những người làm Báo Nhân Dân cần vững vàng về phẩm chất chính trị, tinh thông nghiệp vụ, không ngừng đổi mới, thích ứng và học hỏi để làm chủ công nghệ, phương tiện. Cùng với đó, đạo đức người làm báo Nhân Dân là một giá trị được xây đắp và bảo vệ qua nhiều thế hệ, và giá trị đó phải được tiếp tục bảo vệ.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu là dịp nhìn lại thành tựu, tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, khẳng định những giá trị truyền thống, bản sắc cốt lõi, đồng thời định hướng phát triển, hiện đại hóa, tinh - gọn - mạnh đội ngũ cho những năm tới, để tiếp tục giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt của tờ báo Đảng.

"Với tất cả niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống vẻ vang, chúng ta cùng khẳng định tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, trau dồi bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó, kỳ vọng. Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục không ngừng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc", đồng chí nhấn mạnh.

Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén, vững chắc

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân đã không ngừng phấn đấu làm nên truyền thống vẻ vang và đạt được những thành tựu tự hào.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong hơn 7 thập kỷ qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng, Sự Thật, trải qua các chặng đường lịch sử đầy thử thách, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân; luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tích cực chuyển đổi số, nỗ lực tìm tòi, đổi mới sáng tạo các phương thức chuyển tải thông tin, hình thức trình bày, mở rộng các phương tiện truyền thông, nâng cao tính thuyết phục, tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, từng bước khẳng định vị thế là cơ quan báo chí lớn của Đảng, thực sự trở thành tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân khi xác định: Ở đâu có Nhân Dân, ở đó có Báo Nhân Dân, đặt ra nhiệm vụ phải làm cho tờ báo ngày càng gần gũi, hấp dẫn và thiết thực, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò và nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đảng.

Tổng Bí thư cho biết, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng.

Gợi mở một số nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ Báo Nhân dân phải làm sao để phát huy thế mạnh, truyền thống, bản sắc riêng của báo Đảng; tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả.

Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ.

Báo phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin; cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời lan tỏa những điều tử tế, điều tích cực, tốt đẹp trong xã hội.

"Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của rộng rãi đối tượng bạn đọc; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cần phát huy vai trò chủ lực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực để Báo Nhân Dân phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, thực sự chiếm lĩnh không gian số, không gian mạng, thực sự là tờ báo đi về tính “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Trong công tác tư tưởng của Đảng, Báo Đảng phải là nguồn thông tin chủ lực, rộng khắp, thực sự hữu ích, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin thời sự quan trọng. Mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin; cần kiên trì, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời luôn giữ thái độ điềm tĩnh, khách quan, chuẩn mực; thuyết phục bằng chất lượng nội dung và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử đại diện thế hệ trẻ của Báo Nhân Dân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, những người làm Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu, khẳng định niềm tin và quyết tâm, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt tập thể những người làm Báo Nhân Dân phát biểu đáp từ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nêu rõ, những chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư là những định hướng quan trọng để Báo Nhân Dân tiếp tục triển khai chiến lược phát triển trong thời gian tới, trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển nhanh, công tác thông tin, tuyên truyền cũng thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi cách nghĩ, cách làm phù hợp tình hình mới.

Đồng chí khẳng định, tập thể những người làm Báo Nhân Dân sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí; phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng của báo Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, mãi xứng đáng là ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động Báo Nhân Dân.