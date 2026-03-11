XSMT 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 11/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 11/3. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 11/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 11/3 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) tổ chức tại Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành quay thưởng tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng tại các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) tiếp tục quay số tại các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) tại các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận tiền thưởng.

- Để thuận tiện và nhanh chóng hơn, nhiều người thường chọn đổi thưởng tại các đại lý được ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, khi nhận thưởng theo hình thức này, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý, thường khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy từng khu vực.

- Nếu đến nhận tiền trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng thưởng sẽ được lĩnh đủ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, nếu người trúng giải chưa đến làm thủ tục nhận tiền thì tờ vé sẽ không còn hiệu lực lĩnh thưởng.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ khi công ty xổ số tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng hợp lệ. Tuy vậy, các công ty xổ số kiến thiết thường cố gắng hoàn tất thủ tục sớm nhất để nhanh chóng thanh toán tiền cho người trúng giải.

