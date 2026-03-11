Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới: Kiến tạo và mở lối tương lai

(VTC News) -

Ngày 10/3, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới tại Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long). Với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, đây là dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược “Cook Happiness Through Innovation – Đổi mới nâng tầm hạnh phúc” hướng đến tầm nhìn phát triển bền vững và vươn tầm thế giới.

Nhà máy có quy mô lớn nhất của Acecook Việt Nam

Lễ khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Long, Phó Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, cùng đại diện các Sở, Ban ngành, Cơ quan Trung ương và địa phương.

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng trên diện tích 11 hecta tại Khu công nghiệp Hòa Phú với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, nhà máy có năng lực sản xuất lớn với 17 dây chuyền khi được lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh, đạt công suất dự kiến là 81.000 tấn sản phẩm/năm và 27.600 tấn bán thành phẩm/năm (gói súp, gói dầu gia vị,..). Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ vận hành 9 dây chuyền, dự kiến cung ứng khoảng 1,2 tỷ gói sản phẩm mỗi năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, quy trình vận hành được đầu tư và lắp đặt theo hướng tự động hóa, tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng các sản phẩm ăn liền như mì, miến, phở, bún, hủ tiếu… Đây là nhà máy có quy mô lớn nhất của Acecook tại Việt Nam, giữ vai trò chiến lược trong việc mở rộng năng lực sản xuất, tăng cường khả năng cung ứng và tối ưu hóa hệ thống phân phối sản phẩm và phát triển bền vững. Tính đến nay, công ty Acecook Việt Nam đang sở hữu 14 nhà máy trên toàn quốc, hình thành mạng lưới sản xuất rộng khắp và đồng bộ từ Bắc đến Nam.

Cam kết vì tương lai bền vững

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng theo mô hình “nhà máy xanh”, thông qua việc tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường. Tại nhà máy, có lắp đặt lò hơi sinh khối sử dụng nhiên liệu biomass, với công suất 30 tấn/giờ, so với lò hơi đốt than có cùng công suất sẽ giảm được khoảng 75,000 tấn CO2/năm.

Tại tòa nhà văn phòng mới, khu vực sảnh được thiết kế với các vật liệu thân thiện với môi trường. Phần gạch lát sàn được sản xuất từ vật liệu tái chế, trong khi giấy dán tường sử dụng nguyên liệu từ vỏ trấu tái chế. Việc lựa chọn các vật liệu này thể hiện định hướng phát triển bền vững của nhà máy Vĩnh Long - nơi sản xuất các sản phẩm có nguồn nguyên liệu chính từ gạo, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về sử dụng vật liệu thân thiện, có trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh đó, không gian sản xuất cũng được quy hoạch hài hòa cùng các mảng xanh trong khuôn viên nhà máy, đồng thời ứng dụng các giải pháp quản trị thông minh nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành toàn nhà máy...

Trong thời gian tới, nhà máy dự kiến sẽ lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp làm giảm phát thải khoảng 4.700 tấn CO2/năm. Đây cũng chính là nền tảng để doanh nghiệp “mở lối tương lai”- hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, xanh và thông minh, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Acecook Việt Nam.

Các đại biểu và ban lãnh đạo công ty tham gia nghi thức khánh thành nhà máy Acecook Vĩnh Long mới.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới dự kiến sẽ tạo ra hơn 3,000 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, đóng góp cho ngân sách Nhà nước trung bình 180 tỷ VNĐ/năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ hậu cần và các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kaneda Hiroki – Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam - chia sẻ: “Việc khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới là một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và cam kết đầu tư nghiêm túc của chúng tôi tại Việt Nam. Điểm nổi bật của nhà máy không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở định hướng phát triển bền vững, bởi chúng tôi tin rằng: sự phát triển của doanh nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Bên cạnh đó, dự án này sẽ tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, tay nghề cho người lao động địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, ông Kaneda Hiroki phát biểu trong buổi Lễ khánh thành.

Nhà máy Vĩnh Long mới đi vào hoạt động sẽ đánh dấu cột quan trọng tiếp theo trong hành trình phát triển của Acecook Việt Nam, thể hiện nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho người tiêu dùng, xã hội và người lao động, đồng thời mở ra triển vọng phát triển bền vững và vươn tầm Thế giới của công ty trong tương lai.