Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/3/2026 - XSKH 11/3

XSKH 11/3. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 11/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/3/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 11/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé trùng khớp 5 số cuối so với dãy số trúng giải Đặc biệt (sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số trúng giải Đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Gồm đài Huế, Phú Yên sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.