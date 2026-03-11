(VTC News) -

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 đang trở thành chủ đề được đông đảo người lao động quan tâm khi thời điểm hai dịp nghỉ này diễn ra khá gần nhau. Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, người lao động có thể được nghỉ liên tục tới 9 ngày, tuy nhiên lịch nghỉ chính thức theo quy định pháp luật lại khác, người lao động nên theo dõi lịch nghỉ lễ chính thức để tránh nhầm lẫn.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 năm 2026

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Điều 112 của bộ luật quy định cụ thể các ngày nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, vào ngày 10/3 Âm lịch).

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ nêu trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của quốc gia mình.

Song song đó, Điều 111 Bộ luật Lao động cũng quy định mỗi tuần người lao động phải được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định thời gian nghỉ cụ thể của từng dịp lễ trong năm.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày

Dựa trên lịch 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật, tức ngày 26/4 Dương lịch. Vì trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (27/4).

Như vậy, tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 25/4 và kết thúc vào hết thứ Hai ngày 27/4. Đây được xem là khoảng thời gian nghỉ hợp lý để người lao động nghỉ ngơi, thăm gia đình hoặc tham gia các hoạt động tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày liên tục

Ngay sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động sẽ tiếp tục chờ đón kỳ nghỉ lễ lớn tiếp theo là Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Năm 2026, hai ngày lễ này rơi vào thứ Năm (30/4) và thứ Sáu (1/5). Đối với người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ sẽ kéo dài liên tục 4 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026, bao gồm cả hai ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 năm 2026.

Điểm đáng chú ý là khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ lễ khá gần nhau. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động chỉ làm việc trở lại trong 2 ngày (28/4 và 29/4) trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lịch nghỉ lễ năm 2026 không kéo dài liên tiếp 9 ngày như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Việc nghỉ dài hơn chỉ có thể xảy ra nếu cơ quan, doanh nghiệp có chính sách riêng như sắp xếp nghỉ phép năm hoặc điều chỉnh lịch làm việc nội bộ, chứ không phải lịch nghỉ chung theo quy định của pháp luật.

Theo điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn bố trí người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải có sự đồng ý của người lao động, trừ một số trường hợp đặc biệt được phép huy động làm thêm mà không cần sự đồng ý theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

Người dân chụp ảnh, vui chơi dịp nghỉ lễ tại Hồ Gươm. (Ảnh: Đắc Huy)

Mức lương làm thêm giờ trong kỳ nghỉ lễ

Bên cạnh lịch nghỉ, vấn đề tiền lương khi làm việc trong các ngày lễ, Tết cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người lao động.

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm vào ban ngày trong dịp lễ, Tết được trả lương ít nhất bằng 300% mức lương chưa kể tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương theo ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu đi làm trong ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ nhận được ít nhất 300% tiền lương làm thêm, cộng với tiền lương của ngày lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Ngoài ra, nếu người lao động làm việc vào ban đêm trong các ngày lễ hoặc vừa làm ban đêm vừa làm thêm giờ vào ban đêm thì mức thu nhập còn cao hơn. Cụ thể, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Đồng thời, họ còn được trả thêm ít nhất 20% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.

Những quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi phải làm việc trong thời gian đáng lẽ được nghỉ ngơi, đồng thời tạo sự cân bằng giữa nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Với lịch nghỉ được xác định rõ ràng, người lao động có thể chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân, du lịch hoặc sum họp gia đình trong dịp cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2026, đồng thời tránh hiểu nhầm về thông tin nghỉ lễ kéo dài không chính xác đang lan truyền trên mạng xã hội.