Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026

(VTC News) -

Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.

Anh Văn (Thiết kế: Nhật Anh)
