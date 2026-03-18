Hai cựu công an nhận thù lao 2 tỷ đồng, lập 'tổ tư vấn' giúp Mr Pips lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị cáo buộc cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngoài những bị can tiếp tay cho hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra còn cáo buộc 2 bị can công tác trong lực lượng công an có vai trò giúp sức cho Mr Pips.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị) quen biết nhau do cùng tham gia tham gia hệ phái võ Karate Suzucho Việt Nam. Đồng thời, do cùng công tác trong lực lượng công an nên cả hai chơi thân với nhau.

Năm 2020, thông qua em gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn trai Phó Đức Nam) nên Phong quen biết Nam.

Quá trình quen biết, Phong biết Nam hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và liên hệ rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã hẹn bị can Trường Sơn đi cùng.

Quá trình gặp mặt, Nam giới thiệu đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, loại hình kinh doanh này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Thỉnh thoảng, nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ nên Nam muốn thành lập bộ phận pháp chế trong công ty để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế, forex mà hạn chế rủi ro nếu bị khách khiếu kiện.

Trường Sơn trao đổi lại, cần phải có bộ phận pháp chế/quản trị rủi ro nên Nam phải làm việc với một luật sư nhằm tư vấn quy trình cho các nhân viên làm việc với khách hàng.

Bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips)

Tháng 9/2021, Nam ra Hà Nội và hẹn Phong, Trường Sơn cùng một luật sư đi ăn tối. Trong bữa ăn, Nam nói về việc nhân viên của mình bị cơ quan công an triệu tập do bị khách hàng tham gia đầu tư khiếu kiện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế, Nam cho rằng cần xây dựng Bộ phận pháp chế (sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro).

Nam tiếp tục trao đổi thêm về cách thức hoạt động của bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng, về việc công ty có nhiều văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Trước đó, Nam đã nhờ Phong tìm nhân sự quản lý bộ phận này từ trước nên tại buổi gặp mặt, Phong đã gửi cho Nam thông tin của Nguyên (chưa xác định được nhân thân) để tuyển dụng làm Quản lý trung tâm quản trị rủi ro.

Trung tâm sẽ là một bộ phận trong công ty chứ không hoạt động độc lập. Nam cũng đặt vấn đề với Phong, Trường Sơn và vị luật sư về việc thành lập “Tổ tư vấn” để hỗ trợ cho Công ty và Trung tâm quản trị rủi ro.

Trong “Tổ tư vấn”, vị luật sư hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên công ty nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Nếu nhân viên của Nam bị “khiếu kiện” và bị cơ quan công an xác minh, triệu tập, Phong và Trường Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc đó, nắm tình hình để biết được mức độ nghiêm trọng. Tổ tư vấn sẽ quyết định xem có nên bảo nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không và nếu đến, luật sư sẽ đi cùng để tư vấn cách khai báo.

Nếu nhân viên của Nam bị bắt giữ, sẽ có luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho nhân viên đó.

Khoảng 1-2 tuần sau, Nam thông báo công ty đồng ý cho thành lập trung tâm và trả cho “Tổ tư vấn” 350 triệu đồng/tháng, nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể, sẽ được chuyển thêm tiền.

Sau khi thành lập Trung tâm quản trị rủi ro, Nam tuyển dụng Nguyên và giao Nguyên tuyển dụng thêm nhân viên cho trung tâm. Nam, Nguyên và luật sư đã lập nhóm telegram để trao đổi công việc liên quan đến xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhân viên.

Nhóm này còn phối hợp xây dựng “Quy tắc ứng xử của Referal” để nhân viên bộ phận kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng trao đổi với khách trước khi khách tham gia đầu tư nhằm né tránh trách nhiệm khi khách đầu tư thua lỗ.

Hằng tháng hoặc cách một vài tháng, Nam sẽ chuyển tiền công của “Tổ tư vấn” cho Phong. Điều tra xác định từ tháng 10/2021 đến 6/2023, Nam chuyển cho Phong hơn 6,4 tỷ đồng và trong số này, Phong chuyển cho luật sư 2,2 tỷ; cho Trường Sơn 2 tỷ còn bản thân hưởng lợi gần 2,2 tỷ.

Do có hành vi “tư vấn” cho nhóm lừa đảo của Phó Đức Nam, các bị can Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và vị luật sư bị cáo buộc đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Phong còn có hành vi giúp Nam mua 4 thửa đất ở Tây Ninh nên bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền.