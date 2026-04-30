Nhiều kỳ vọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae đến Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam ngày 1 - 3/5 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Đình Thương - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saitama, Tổng Giám Đốc tập đoàn SUNSHINE GLOBAL nhấn mạnh vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực khi ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Việt Nam liên tiếp đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia hàng đầu châu Á.

Thủ tướng Takaichi Sanae. (Ảnh: Reuters)

- Việc Việt Nam liên tiếp đón lãnh đạo cấp cao từ Hàn Quốc, Nhật Bản ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam khóa XVI nói lên điều gì, thưa ông?

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam khóa XVI không chỉ phản ánh uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn cho thấy Việt Nam đang dần trở thành một “trung tâm kết nối chiến lược” tại châu Á.

Trong bối cảnh khu vực còn nhiều biến động và cạnh tranh, các quốc gia lớn ngày càng nhìn nhận Việt Nam như một đối tác ổn định, có tầm nhìn dài hạn và đóng vai trò cân bằng trong cấu trúc quan hệ khu vực.

Từ góc nhìn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, sự chuyển biến này được cảm nhận rất rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Hình ảnh Việt Nam không còn chỉ gắn với một thị trường tiềm năng, mà đã trở thành một quốc gia năng động, hội nhập sâu rộng và đáng tin cậy hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Điều này không chỉ tạo ra những cơ hội mới trong hợp tác kinh tế, đầu tư, việc làm, mà còn góp phần nâng cao vị thế, sự tự tin và niềm tự hào của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

- Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du song phương của Thủ tướng Takaichi Sanae sau khi nhậm chức. Ông có thể phân tích ý nghĩa của sự kiện này?

Hai nước không chỉ dừng lại ở vai trò đối tác chiến lược mà còn trở thành những người đồng hành trong việc định hình một trật tự khu vực hòa bình, bền vững và cân bằng lợi ích. Ông Phạm Đình Thương - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản

Việc Thủ tướng Takaichi Sanae lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trong chuyến công du song phương sau khi nhậm chức cho thấy tín hiệu ngoại giao rất mạnh mẽ và thể hiện rõ Nhật Bản xem Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu trong khu vực. Đặc biệt, chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae - nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản còn mang ý nghĩa biểu tượng cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai quốc gia.

Theo tôi, hợp tác song phương trong thời gian tới sẽ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế, mà còn được mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực xã hội, con người và văn hóa - những yếu tố tạo nên nền tảng bền vững cho quan hệ lâu dài.

Đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực lớn để tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

- So với các chuyến thăm trước của lãnh đạo Nhật Bản, chuyến thăm lần này có điểm gì mới?

Nếu như trước đây, trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản chủ yếu tập trung vào ODA, phát triển hạ tầng và các dự án đầu tư truyền thống, thì hiện nay đã có sự chuyển dịch rất rõ rệt sang những lĩnh vực mang tính chiến lược cao hơn như chuyển đổi số, năng lượng xanh, công nghiệp bán dẫn và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Đây không chỉ là sự thay đổi về nội dung hợp tác mà còn là bước tiến về chất trong quan hệ song phương, phản ánh nhu cầu thích ứng với bối cảnh kinh tế toàn cầu mới - nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đóng vai trò trung tâm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong buổi lễ đón tiếp tại cung điện Akasaka ở Tokyo ngày 1/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Một điểm mới đáng chú ý khác là sự tham gia ngày càng sâu rộng của khu vực tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp kiều bào. Nếu trước đây hợp tác chủ yếu được dẫn dắt bởi Chính phủ và các tập đoàn lớn thì hiện nay hệ sinh thái hợp tác mở rộng hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup và doanh nghiệp người Việt tại Nhật tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Điều này góp phần hình thành hệ sinh thái hợp tác đa tầng, linh hoạt và thực chất hơn - nơi không chỉ có cam kết cấp cao mà còn có sự kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa con người với con người. Từ góc nhìn cộng đồng, đây là tín hiệu rất tích cực, mở ra nhiều cơ hội cụ thể hơn cho hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững trong thời gian tới.

- Theo ông, chuyến thăm sẽ tác động thế nào đến đầu tư, thương mại và chuỗi cung ứng hai nước?

Tôi cho rằng sẽ có ba tác động rõ ràng từ chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae đối với quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thứ nhất, chuyến thăm sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính chiến lược như công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng sạch. Đây là những lĩnh vực không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn mà còn giúp Việt Nam nâng cấp cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững.

Thứ hai, sẽ có sự tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, nhất là trong các ngành then chốt như khoáng sản quan trọng và công nghiệp hỗ trợ. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái định hình, việc Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất của Nhật Bản sẽ giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc và nâng cao tính tự chủ cho cả hai phía.

Thứ ba, chuyến thăm mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của Nhật Bản. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường, mà còn là động lực để doanh nghiệp Việt cải thiện năng lực quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

Đây chính là “thời điểm vàng” để doanh nghiệp Việt chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn hóa quy trình sản xuất và quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó tận dụng hiệu quả những cơ hội mà quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang mở ra. Và lợi ích lớn nhất từ chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae chính là sự bổ trợ chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Điểm tôi quan sát rõ là Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực trẻ, năng động cùng một thị trường đang phát triển nhanh, trong khi Nhật Bản có thế mạnh vượt trội về công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm quản trị. Khi hai yếu tố này kết hợp một cách hiệu quả sẽ tạo ra mô hình hợp tác không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn có tính bền vững và chiều sâu trong dài hạn.

Cùng với đó, điểm đáng chú ý là quan hệ giữa hai nước đang dần vượt qua khuôn khổ của “đối tác kinh tế” đơn thuần để hướng tới mối quan hệ “đối tác tin cậy toàn diện”, nơi không chỉ có hợp tác về thương mại, đầu tư mà còn mở rộng sang lĩnh vực chiến lược như công nghệ, giáo dục, văn hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam trở thành điểm điến của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

- Đối với cộng đồng hơn 700.000 người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản, chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae có ý nghĩa thế nào, thưa ông?

Đây là câu hỏi mà cộng đồng hơn 700.000 người Việt tại Nhật Bản đang đặc biệt quan tâm. Tôi kỳ vọng chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ mang lại những cải thiện rõ rệt trong chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của người Việt.

Trước hết là chính sách visa được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, mở rộng cơ hội tiếp cận nhiều loại visa dài hạn, tạo điều kiện cho người lao động và du học sinh ổn định cuộc sống, phát triển lâu dài tại Nhật Bản.

Thứ hai là điều kiện làm việc, đặc biệt đối với lao động kỹ năng đặc định và thực tập sinh. Tôi kỳ vọng sẽ có những cải thiện về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ chế bảo vệ quyền lợi, giúp người lao động yên tâm hơn khi làm việc tại Nhật.

Thứ ba là hỗ trợ du học sinh và bảo hộ quyền lợi người lao động. Khi quan hệ song phương được nâng tầm, các cơ chế phối hợp giữa hai Chính phủ sẽ chặt chẽ hơn, qua đó tăng cường hỗ trợ pháp lý, tư vấn và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng người Việt.

Tôi cho rằng điểm quan trọng hơn là sự gắn kết ở cấp độ chính trị cao nhất sẽ góp phần giúp cộng đồng người Việt tại Nhật Bản được nhìn nhận đúng hơn về vai trò và những đóng góp của mình đối với xã hội sở tại. Đây không chỉ là lợi ích về chính sách, mà còn là sự nâng cao về vị thế, niềm tin và sự công nhận, điều có ý nghĩa lâu dài đối với cộng đồng kiều bào.

- Quan hệ Việt - Nhật sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới sau chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae?

Trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều biến động, tôi nghĩ quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, tin cậy và thực chất hơn. Hai nước không chỉ dừng lại ở vai trò đối tác chiến lược mà còn trở thành những người đồng hành trong việc định hình một trật tự khu vực hòa bình, bền vững và cân bằng lợi ích.

Điểm đặc biệt trong giai đoạn tới chính là sự gắn kết không chỉ ở cấp độ Chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến doanh nghiệp và người dân hai nước. Đây là nền tảng để mối quan hệ phát triển lâu dài, không bị phụ thuộc vào những biến động ngắn hạn của tình hình khu vực hay thế giới.

Với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, chúng tôi xác định rõ vai trò của mình không chỉ là những người lao động hay kinh doanh, chúng tôi còn là “những sứ giả kết nối”, góp phần vun đắp cho quan hệ Việt - Nhật ngày càng bền chặt thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và kết nối cộng đồng.

- Trân trọng cảm ơn ông!