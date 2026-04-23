Thủ tướng: Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cùng kiến tạo chuỗi giá trị công nghệ mới

Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu.

Quan trọng hơn, các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ mang lại nguồn vốn, mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực sản xuất và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những kết quả đó tạo nền tảng vững chắc để hai nước bước vào một giai đoạn hợp tác mới, sâu hơn về công nghệ, cao hơn về giá trị gia tăng và chặt chẽ hơn về liên kết chuỗi cung ứng.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đánh giá Diễn đàn với chủ đề "Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ", đây là không gian đối thoại chính sách, đối thoại doanh nghiệp cấp cao, nơi các bên không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà cùng xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới.

Các ý kiến đề xuất hợp tác trên ba trụ cột then chốt: Công nghiệp, theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; Đầu tư, theo hướng chất lượng, bền vững có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; và Khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các công nghệ mới nổi.

Lãnh đạo các bộ, ngành 2 nước nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính, đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng hành, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh và có khả năng dự báo cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Diễn đàn mở ra những định hướng lớn cho một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và có tầm chiến lược hơn.

Nêu những điểm sáng nổi bật hợp tác kinh tế, Thủ tướng cho biết, về đầu tư, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với gần 10.500 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt trên gần 100 tỷ USD. Về thương mại, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với tổng kim ngạch song phương năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD và hướng đến mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Định hướng đó đòi hỏi Việt Nam phải kết nối sâu hơn với các đối tác chiến lược, đặc biệt là những đối tác có trình độ công nghệ và năng lực công nghiệp hàng đầu như Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Diễn đàn.

Bối cảnh mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng cần một cách tiếp cận mới. Hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng ở đầu tư và thương mại mà cần được nâng lên thành hợp tác cùng kiến tạo các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ của tương lai và đề xuất định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc:

"Chúng ta cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ thế hệ mới. Hình thành các cụm liên kết sản xuất - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi. Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao. Không chỉ nâng cao khả năng thích ứng mà còn gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo. Không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ mà cần tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa công nghệ, thông qua gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhà truờng của hai nước Việt Nam- Hàn Quốc".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng tận mắt chứng kiến sự thay đổi năng động của Việt Nam - một "trái tim kinh tế" của ASEAN, một quốc gia trẻ với một nửa dân số dưới 30 tuổi và đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 7% mỗi năm. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp 2 nước có mặt tại Diễn đàn là những người đóng vai trò quan trọng tạo nên những thành tựu rực rỡ cho sự phát triển 2 nước.

Nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của nhau. Với sự hoạt động tích cực của hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Mặc dù vậy, Tổng Thống nhấn mạnh sự kết nối sâu sắc giữa trái tim người dân hai nước và khẳng định sự giao lưu văn hóa và con người đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, những buổi biểu diễn của nhóm Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình đã xóa tan rào cản ngôn ngữ.

Nhấn mạnh tương lai của Việt Nam cũng chính là tương lai của Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng, trong bối cảnh mới 2 nước cần hướng tới trọng tâm hợp tác, theo đó, cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghiệp mũi nhọn tương lai:

"Sự hợp tác cần vượt qua các lĩnh vực sản xuất truyền thống để mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kỹ thuật số. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng sản xuất, đặc biệt lĩnh vực đóng gói bán dẫn. Đồng thời không ngừng hỗ trợ để những tài năng trẻ Việt Nam có thể viết nên những kỳ tích mới dựa trên nền tảng công nghệ của Hàn Quốc trong các ngành điện, điện tử, ô tô".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh củng cố nền tảng hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng. Theo đó, việc đảm bảo nguồn tài nguyên và năng lượng ổn định là yếu tố tiên quyết cho sự tăng trưởng bền vững. Hai nước sẽ thiết lập các cơ chế an toàn trong lĩnh vực tài nguyên chiến lược như dầu mỏ và đất hiếm. Tổng thống khẳng định tiềm năng hợp tác trong năng lượng nguyên tử, năng lượng tái tạo và xây dựng mạng lưới điện 2 nước là rất lớn.

Chuẩn bị cho tương lai bằng hợp tác khoa học công nghệ, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, 2 nước đang ở kỷ nguyên cạnh tranh bá quyền công nghệ. Thông qua "Khung kế hoạch tổng thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hàn - Việt", hai nước sẽ mở ra một tương lai mới cho sự hợp tác khoa học.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tình hữu nghị không đổi giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong hơn 30 năm qua chính là đáp án chắc chắn nhất để đối phó với những biến đổi phức tạp hiện nay. Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc sẽ luôn là "chiếc la bàn" và là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp hai nước vượt qua những "con sóng dữ", viết nên chương mới của sự thịnh vượng.