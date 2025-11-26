Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã 2025: Cơ hội mới từ Nghị quyết 68

(VTC News) -

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã 2025 sẽ diễn ra chiều 28/11/2025 mang thông điệp mạnh mẽ: Liên kết giữa HTX và doanh nghiệp là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Với tầm quan trọng ngày càng gia tăng của khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác, Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2025 là sự kiện trọng tâm nhằm đẩy mạnh liên kết giữa HTX và doanh nghiệp – một nhân tố chiến lược trong thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW.

Nghị quyết 68, được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân như một động lực chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Mục tiêu đến 2030 là có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời khu vực tư nhân sẽ đóng góp 55–58% GDP.

Cùng lúc, Nghị quyết 20-NQ/TW về kinh tế tập thể, được thông qua trước đó, xác định hợp tác xã là nòng cốt của kinh tế tập thể, với mục tiêu đến năm 2030 có 45.000 HTX và 8 triệu thành viên.

Một chủ đề nổi bật tại Diễn đàn là việc kết nối HTX nông nghiệp với doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Nhiều HTX hiện nay vẫn hoạt động quy mô nhỏ, vốn hạn chế, khó tiếp cận thị trường lớn; trong khi doanh nghiệp lại cần nguồn cung ổn định để phát triển chuỗi sản xuất – tiêu thụ. Liên kết giữa hai bên sẽ giúp HTX nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; còn doanh nghiệp có thể chủ động được nguồn nguyên liệu, sản phẩm đầu ra, giảm chi phí và tăng tính bền vững.

Nhóm giải pháp được kỳ vọng giới chuyên gia đề xuất gồm: hỗ trợ vốn, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng ưu đãi cho HTX, đặc biệt cho những HTX nhỏ; khuyến khích các doanh nghiệp lớn đào tạo, chuyển giao công nghệ; giảm thuế hoặc miễn thuế cho chi phí hỗ trợ đào tạo HTX; thúc đẩy thị trường đầu ra thông qua xúc tiến thương mại, bảo đảm tiêu thụ sản phẩm của HTX liên kết.

Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng là dịp để nhìn lại những mô hình hợp tác xã số, HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hoặc chế biến. Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Nhà nước ưu tiên phát triển ít nhất 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào năm 2030. Việc liên kết với doanh nghiệp công nghệ là một hướng đi khả thi để thực hiện mục tiêu này.

Về chính sách, nhiều đại biểu dự Diễn đàn có thể đề xuất sửa đổi, hoàn thiện khung pháp lý cho HTX – doanh nghiệp: ưu đãi thuế, quỹ tín dụng, quỹ bảo đảm rủi ro, cơ chế chia sẻ lợi ích trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, các cơ chế PPP (hợp tác công – tư) hoặc mô hình doanh nghiệp đầu tư – HTX sử dụng cũng có thể được mở rộng theo tinh thần hợp tác chiến lược.

Cuối cùng, Diễn đàn Kinh tế hợp tác – HTX 2025 không chỉ là nơi trao đổi, mà còn là dấu mốc để cộng đồng HTX và doanh nghiệp thể hiện cam kết hành động: xây dựng các mô hình liên kết bền vững, thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 68, củng cố vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân. Khi hợp tác xã và doanh nghiệp thực sự song hành, cả hai phía đều có lợi — và nền kinh tế Việt Nam cũng trở nên linh hoạt, hiện đại và phát triển hơn.