Công bố thông tin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng

(VTC News) -

Theo Giấy phép số 474/GP-CVT, cấp ngày 10/11/2025, Galaxy Telecom được phép cung cấp và khai thác dịch vụ viễn thông trên các tàu bay của hãng hàng không Vietjet theo quy định tại Thông tư số 13/2025/TT-BKHCN ngày 16/07/2025.

Cùng với việc kết hợp với Vietjet và các hãng vệ tinh trên thế giới, Galaxy Telecom đã chính thức nâng cấp khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như sự đa dạng của dịch vụ.

Sử dụng mạng lưới vệ tinh rộng lớn, đa tầng và công nghệ tiên tiến, Galaxy Telecom tin rằng dịch vụ truy nhập internet trên tàu bay sẽ mang đến cho hành khách của Vietjet một trải nghiệm liền mạch và xuyên suốt. Với kết nối tốc độ cao và ổn định trên tất cả các chuyến bay nội địa - quốc tế, các hành khách có thể thoải mái làm việc hay giải trí xuyên suốt hành trình của mình.

Việc được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh thể hiện sự chuyển mình của Galaxy Telecom trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin. Đặc biệt, đối với một nhà mạng mới như Galaxy Telecom, điều này cũng cho thấy sự năng động và nét khác biệt trong chiến lược của doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường viễn thông vốn đã bão hòa.