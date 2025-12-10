Nghi vấn HLV ép học trò giả chấn thương, lấy cớ loại khỏi SEA Games 33

(VTC News) -

Huấn luyện viên của đội tuyển điền kinh Malaysia bị tố ép vận động viên giả chấn thương để có cớ loại anh khỏi SEA Games 33. Thông tin được bà Noor Haslinda Mohd Zain, phụ huynh của vận động viên Danish Irfan, tiết lộ với tờ Metro của Malaysia.

Theo lời người mẹ này, con trai bà bị huấn luyện viên ép phải tự viết đơn báo cáo chấn thương lưng. Thậm chí, Irfan còn phải giả vờ đau đớn trong buổi kiểm tra sức khỏe tại Viện Thể thao Quốc gia (ISN) để từ đó, huấn luyện viên có thể đưa ra quyết định loại anh khỏi danh sách tham dự SEA Games 33.

Không chấp nhận sự khuất tất này, bà đưa con trai đi khám sức khỏe lại vào ngày 1/12. Kết quả y tế khẳng định Danish không hề bị chấn thương và hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu.

Liên đoàn Điền kinh Malaysia khẳng định không có việc cơ quan này gian lận về vụ việc.

Danish Irfan vừa giành huy chương bạc 100m tại Giải điền kinh trẻ ASEAN với thành tích 10,61 giây, qua đó lọt vào nhóm 4 VĐV có thành tích xuất sắc nhất cho đội tiếp sức 4x100m hướng tới SEA Games 2025. Anh còn xuất sắc giành thêm 2 huy chương vàng ở các nội dung 200m và 4x100m.

Thế nhưng Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA) vẫn lấy “lá đơn xin rút” - vốn theo gia đình là bị ép buộc - làm lý do gạch tên anh khỏi danh sách. Điều càng gây phẫn nộ là vị trí của Danish lại được trao cho đàn anh Khairul Hafiz Jantan, người có thành tích được nhận định là kém xa Danish.

Bà Haslinda đặt dấu hỏi lớn về sự minh bạch của ban huấn luyện khi ép một VĐV trẻ như Danish phải nói dối để đánh tráo suất tham dự SEA Games. Theo bà, hành động này không chỉ trái đạo đức nghề nghiệp mà còn trực tiếp tước đi cơ hội thi đấu của một tài năng trẻ có thành tích tốt.

Bà cho biết gia đình đã gửi đơn kiến nghị, nhưng vì quá hạn nên Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) từ chối giải quyết. Càng nghĩ càng bức xúc, bà thẳng thắn nói: “Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có thành tích vượt trội, vậy tại sao lại bị loại? HLV lấy quyền gì để bắt một VĐV phải nói dối? Đạo đức nghề nghiệp nằm ở đâu nếu ban huấn luyện ép VĐV khai sai sự thật chỉ để phục vụ lợi ích của một ai đó?”.

Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA) khẳng định hoàn toàn không có chuyện tồn tại “danh sách đen” dành cho các vận động viên như dư luận đồn đoán. HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Mohd Manshahar Abdul Jalil, nhấn mạnh rằng bất kỳ vận động viên nào có năng lực và thành tích tốt đều sẽ được trao cơ hội thi đấu. Việc vận động viên xuất sắc bị tước quyền tham gia giải đấu lớn là không thể xảy ra.

Ông Manshahar khẳng định: “Không hề có chuyện chúng tôi lập danh sách đen. Nếu một vận động viên chạy được 10,1-10,2 giây và là người có thành tích tốt nhất Malaysia, có lý do gì để chúng tôi ngăn cậu ấy thi đấu? Ngược lại, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cậu ấy phát huy tốt nhất, vì đó là lợi ích thuộc về quốc gia”.

Liên đoàn Điền kinh Malaysia cho biết họ đã gặp trực tiếp cha mẹ của Danish để tìm hiểu sự việc và sẽ điều tra một cách kỹ lưỡng, minh bạch. Liên đoàn nhấn mạnh quyền lợi của vận động viên luôn là ưu tiên hàng đầu.

Mới đây, trong thông báo chính thức, cơ quan này khẳng định: “Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi thiếu chuyên nghiệp nào. Nếu phát hiện sai phạm, vụ việc sẽ được chuyển cho Ủy ban Kỷ luật xử lý theo đúng quy định.”

Liên đoàn cũng cho biết cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình điều tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.