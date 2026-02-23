Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phục vụ hơn 571.000 khách dịp Tết

(VTC News) -

Sáng 23/2, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) thông tin về tình hình vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, ghi nhận sản lượng hành khách tăng mạnh và vượt kế hoạch đề ra.

Trong 6 ngày Tết Bính Ngọ 2026, tuyến Metro số 1 vận chuyển hơn 571.000 lượt khách.

Theo HURC1, trong 6 ngày cao điểm từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, tuyến Metro đã vận chuyển tổng cộng 571.528 lượt hành khách, với 1.801 chuyến tàu được khai thác. Toàn bộ số chuyến này đạt 100% kế hoạch, thể hiện công tác tổ chức vận hành được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng biểu đồ chạy tàu và phục vụ ổn định nhu cầu đi lại của người dân.

Không chỉ đảm bảo kế hoạch vận hành, sản lượng hành khách thực tế còn vượt dự kiến. Cụ thể, tổng số lượt khách tăng 42% so với kế hoạch và đạt 94,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, theo HURC1 nhu cầu đi lại không đồng đều giữa các ngày. Ngày 29 Tết (16/2/2026) ghi nhận 50.217 lượt khách, là mức thấp nhất trong kỳ, đạt 89,9% kế hoạch. Theo HURC1, điều này phù hợp với quy luật đi lại khi phần lớn người dân đã về quê từ trước hoặc ở nhà chuẩn bị đón năm mới, khiến nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng giảm tạm thời.

HURC1 cho biết thêm, ngay sau thời khắc giao thừa, lượng hành khách bắt đầu tăng rõ rệt. Riêng ngày mùng 1 Tết (17/2/2026), tuyến metro phục vụ 79.649 lượt khách, tương đương 131,5% kế hoạch. Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân sau giao thừa, đơn vị vận hành đã chủ động tổ chức thêm 20 chuyến tàu từ 0h30 đến 2h, phục vụ 3.426 lượt hành khách.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong các ngày tiếp theo, khi người dân có nhu cầu đi lại phục vụ các hoạt động du xuân, vui chơi đầu năm. Đặc biệt, ngày mùng 5 Tết (21/2/2026) ghi nhận 96.320 lượt khách, trở thành ngày có sản lượng cao nhất trong toàn bộ kỳ nghỉ. Tuy nhiên, đến mùng 6 Tết, khi kỳ nghỉ lễ kết thúc và người dân chuẩn bị trở lại làm việc, lượng hành khách có xu hướng giảm.

Bên cạnh sự gia tăng về sản lượng, phương thức thanh toán của hành khách cũng có sự thay đổi theo hướng hiện đại. Trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 71,8%. Thanh toán bằng tiền mặt chiếm 23,2%, trong khi khoảng 5% hành khách sử dụng căn cước công dân để đi tàu.

Theo đánh giá của HURC1, kết quả vận hành trong dịp Tết cho thấy tuyến Metro số 1 đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân TP.HCM, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong các dịp cao điểm, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ.