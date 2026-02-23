Truy bắt 2 nghi phạm trong nhóm côn đồ hành hung công an viên ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 23/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố vừa bắt giữ 2 nghi phạm chính trong vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích một công an viên ở phường Hòa Bình (Hải Phòng) đêm 28 Tết Bính Ngọ.

Hai nghi phạm gồm: Tạ Huy Hoàng (SN 2003, trú tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) và Đào Văn Long (SN 2002, trú tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hai nghi phạm chính vừa bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 23h ngày 15/2 , tại Tổ dân phố Đông Tây (Hòa Bình, Hải Phòng), ông V.V.K, (SN 1975, trú tại Tổ dân phố Đông Tây, Hòa Bình) bị một nhóm nam thanh niên dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt, khiến ông K. bị thương, cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập 9 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên có 2 nghi phạm chính đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nhóm côn đồ hành hung một công an viên bị triệu tập.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố về việc tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hoà Bình đã khẩn trương truy bắt 2 nghi phạm bỏ trốn.

Đến 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hoà Bình bắt giữ thêm 2 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, ông V.V.K là cán bộ an ninh cơ sở (công an viên) trên địa bàn phường Hòa Bình.

Ông V.V.K, (ở phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) bị nhóm côn đồ hành hung dã man.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video kèm hình ảnh và thông tin về việc nhóm côn đồ hành hung công an viên ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026 tại khu vực tổ dân phố Đông Tây thuộc phường Hòa Bình, TP Hải Phòng.

Theo thông tin đăng tải, khoảng hơn 23h ngày 15/2, nhóm đối tượng gồm 7 người đi trên 3 xe máy tổ chức truy tìm một nhóm thanh niên khác ở khu ngõ trong tổ dân phố Đông Tây.

Nhóm này có hành vi nẹt pô, bật đèn pha và đi xe máy nghênh ngang, lạng lách trong ngõ xóm gây mất an ninh trật tự khu vực. Thấy vậy, ông V.V.Kh - tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở của phường Hoà Bình ra nhắc nhở, liền bị nhóm côn đồ này xông vào hành hung dã man.

Đáng nói, dù ông Khương đã nằm gục xuống đường nhưng có đối tượng còn nhảy lên cao để thụi cả hai chân vào vùng đầu của nạn nhân. Một số thanh niên côn đồ khác liên tục đấm, đá vào vùng mặt, đầu của ông Khương bất chấp việc có người can ngăn.