Ông Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

(VTC News) -

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm Tổng Bí thư. Ngoài ra, đại hội cũng bầu các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương đảng và thông qua sửa đổi đối với điều lệ đảng. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp chi tiết về những thay đổi này.

KCNA ca ngợi công lao của ông Kim Jong-un trong việc nâng cao uy tín của đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và củng cố quân đội nước này "thành một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh". Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử nhận được “sự đồng thuận vững chắc” từ các đảng viên, nhân dân và binh sĩ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

"Dưới sự lãnh đạo của ông, khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với lực lượng hạt nhân làm nòng cốt đã được cải thiện một cách căn bản”, KCNA nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un cam kết nâng cao mức sống, hé lộ những khó khăn kinh tế mà quốc gia ông đang phải đối mặt do lệnh trừng phạt.

"Ngày nay, đảng ta đang đối mặt với nhiệm vụ lịch sử nặng nề và cấp bách là thúc đẩy xây dựng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời chuyển đổi mọi lĩnh vực đời sống nhà nước và xã hội càng sớm càng tốt", ông Kim Jong-un nói.

Cùng với đó, ông Kim Jong-un nhấn mạnh 5 năm qua là giai đoạn “chuyển biến mang tính bước ngoặt” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đã đạt tiến triển đáng kể bất chấp các biện pháp trừng phạt và khó khăn khách quan của Triều Tiên.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên kéo dài nhiều ngày với sự tham dự của khoảng 5.000 đại biểu và vào cuối đại hội sẽ công bố các mục tiêu chính sách chủ chốt cho 5 năm tới, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và ngoại giao.