Dòng người trở lại TP.HCM và Đồng Nai làm việc, ùn tắc 2km ở phà Cát Lái

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, khu vực phà Cát Lái - cửa ngõ kết nối giữa Đồng Nai và TP.HCM - rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân từ các tỉnh, thành quay lại thành phố và các khu công nghiệp để làm việc.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều nay, tuyến đường Lý Thái Tổ dẫn vào bến phà ken đặc phương tiện. Dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài khoảng 2km, di chuyển chậm chạp từng mét.
Nhiều người mang theo hành lý lỉnh kỉnh, balô, túi xách... chờ đợi dưới thời tiết oi nóng.
Tại khu vực bến phà luôn trong tình trạng quá tải. Từng đợt phương tiện được điều tiết xuống phà nhưng lượng xe đổ về liên tục khiến tình trạng ùn ứ kéo dài. Nhiều thời điểm, dòng xe gần như đứng yên, người dân phải mất hàng giờ mới có thể tiếp cận khu vực xuống phà.
Anh Lê Thanh Nam, ngụ phường Vũng Tàu, cho biết anh lựa chọn di chuyển vào buổi chiều với hy vọng tránh được cảnh kẹt xe cao điểm. Tuy nhiên, thực tế trái ngược với dự tính. “Tôi nghĩ đi buổi chiều tối sẽ đỡ đông hơn, nhưng từ Quốc lộ 51 đã bắt đầu ùn tắc kéo dài đến tận phà. Xe cộ quá đông, không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi,” anh Nam nói.
Chị Vũ Thị Tâm, quê Cần Thơ, cho biết chị chạy xe máy từ sáng sớm để quay lại khu công nghiệp tại huyện Nhơn Trạch. Theo chị Tâm, dù đã có kinh nghiệm nhiều năm đi lại sau Tết và chủ động chọn thời điểm di chuyển, chị vẫn không tránh khỏi cảnh ùn tắc kéo dài. “Tôi nghĩ hôm qua mọi người đã quay lại TP.HCM làm việc rồi nên hôm nay đi sẽ đỡ đông hơn. Nhưng không ngờ xe vẫn đông nghẹt, phải nhích từng chút một suốt chặng đường dài,” chị Tâm chia sẻ.
Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng tại phà Cát Lái được xác định là do nhu cầu đi lại tăng đột biến sau kỳ nghỉ Tết, khi hàng chục nghìn công nhân, người lao động từ các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ quay trở lại các khu công nghiệp và trung tâm kinh tế lớn.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái, cho biết trong ngày hôm nay, đơn vị dự kiến phục vụ hơn 55.000 lượt hành khách, với khoảng 270 chuyến phà đôi được vận hành liên tục.
Theo ông Thắng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc là do lượng lớn công nhân quay lại làm việc tại các khu công nghiệp ở Nhơn Trạch sau kỳ nghỉ lễ, cùng với đó là người dân từ Đồng Nai, TP.HCM và các khu vực lân cận trở lại thành phố học tập, làm việc.
Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đơn vị vận hành đã huy động tối đa phương tiện, tăng tần suất hoạt động và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại hai đầu bến. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong thời gian ngắn nên tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra.
Phà Cát Lái từ lâu là tuyến giao thông quan trọng, giúp kết nối trực tiếp giữa Đồng Nai và TP.HCM, đặc biệt phục vụ lượng lớn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Sau mỗi kỳ nghỉ dài, nơi đây thường xuyên ghi nhận tình trạng quá tải do nhu cầu đi lại tăng mạnh.