Dòng người trở lại TP.HCM và Đồng Nai làm việc, ùn tắc 2km ở phà Cát Lái

Chị Vũ Thị Tâm, quê Cần Thơ, cho biết chị chạy xe máy từ sáng sớm để quay lại khu công nghiệp tại huyện Nhơn Trạch. Theo chị Tâm, dù đã có kinh nghiệm nhiều năm đi lại sau Tết và chủ động chọn thời điểm di chuyển, chị vẫn không tránh khỏi cảnh ùn tắc kéo dài. “Tôi nghĩ hôm qua mọi người đã quay lại TP.HCM làm việc rồi nên hôm nay đi sẽ đỡ đông hơn. Nhưng không ngờ xe vẫn đông nghẹt, phải nhích từng chút một suốt chặng đường dài,” chị Tâm chia sẻ.