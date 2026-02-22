Eileen Gu lập kỷ lục lịch sử ở Thế vận hội mùa đông

(VTC News) -

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) - sinh tại San Francisco (Mỹ) và thi đấu cho Trung Quốc - khép lại Thế vận hội Mùa đông 2026 bằng màn trình diễn đỉnh cao khi bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung halfpipe (trượt tuyết trên ván trong lòng máng) của nữ. Đây là tấm huy chương thứ ba của nữ vận động viên này tại kỳ Thế vận hội Mùa đông năm nay - thành tích chưa từng có trong lịch sử môn trượt tuyết tự do.

VĐV Trung Quốc Eileen Gu sau khi giành HCV chung kết nội dung trượt tuyết tự do halfpipe nữ tại Olympic mùa đông 2026 ở Livigno, Italy, ngày 22/2/2026. (Ảnh: AP/Abbie Parr)

Ở trận chung kết - được đánh giá là một trong những màn so tài xuất sắc nhất lịch sử halfpipe nữ - Eileen Gu thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm quyết định, đạt 94 điểm. Sang lượt thứ ba, nữ vận động viên 22 tuổi tái hiện trọn vẹn bài thi, nâng điểm lên 94,75 và chính thức giữ lại tấm huy chương vàng.

Thành tích này giúp Eileen Gu nâng tổng số huy chương Olympic trong sự nghiệp lên 6, trở thành VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử Thế vận hội, ở cả nam lẫn nữ. Trước đó tại Milano-Cortina, cô đã giành hai HCB ở nội dung slopestyle (ngày thi đấu thứ 3) và big air (ngày thi đấu thứ 10), các nội dung lần lượt thuộc về Mathilde Gremaud và Megan Oldham.

Sau chiến thắng, Eileen Gu chia sẻ: “Mỗi ngày ở đây đều là một cuộc chiến. Tôi đã dốc toàn lực từng ngày và đó không phải lời nói suông. Ở cả ba nội dung, tôi đều thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Về mặt trình diễn, đó là điều duy nhất tôi có thể yêu cầu: được cho thế giới thấy những gì trượt tuyết nữ có thể làm ở thời điểm quan trọng nhất".

“Tôi yêu những kỷ lục vì đó không phải câu chuyện nam hay nữ. Tôi là VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất mọi thời đại. Tôi có nhiều HCV nhất, không phân biệt nam hay nữ. Đó là minh chứng cho sức mạnh cạnh tranh, cho bản lĩnh tinh thần, cho khả năng thi đấu dưới áp lực, không liên quan đến việc bạn là con trai hay con gái. Được dẫn dắt và tiên phong cho môn thể thao này là điều tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Tôi thực sự vinh dự và tự hào vì điều đó”.

Eileen Gu của Trung Quốc thi đấu ở chung kết nội dung trượt tuyết tự do halfpipe nữ tại Olympic mùa đông 2026 ở Livigno, Italy, ngày 22/2/2026. (Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Ở cuộc đua huy chương, đồng đội của cô là Li Fanghui, á quân thế giới 2025, giành HCB với 93 điểm. HCĐ thuộc về Zoe Atkin (Anh), đương kim vô địch thế giới và X Games, với 92,5 điểm. Atkin cũng sinh tại Mỹ và đang theo học Đại học Stanford. Cô lớn lên gần Boston, học trượt tuyết tại bang Maine trước khi chuyển tới Park City (bang Utah) năm 9 tuổi; cha cô là người Anh.