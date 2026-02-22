Xe gầm cao điện có thiết kế như Range Rover nhưng giá chỉ bằng một phần ba

Thương hiệu xe điện Trung Quốc XPeng giới thiệu mẫu xe gầm cao (SUV) đầu bảng mang tên GX.

Mẫu xe này thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn bởi phong cách thiết kế ngoại thất mang nhiều nét tương đồng với dòng xe hạng sang Range Rover.

Sự tương đồng về đường nét thiết kế giữa mẫu xe điện Trung Quốc XPeng GX (dưới) và dòng xe sang Anh quốc Range Rover (trên) khi đặt cạnh nhau. (Ảnh:XPeng)

Xe sở hữu những đường nét vuông vức, phần mui phẳng và tay nắm cửa dạng ẩn, tạo nên tổng thể bề thế nhưng vẫn đảm bảo tính khí động học cho một phương tiện thuần điện.

Mẫu xe gầm cao này được xây dựng trên nền tảng điện áp cao 800V, cho phép xe sạc nhanh từ 10% lên 80% trong vòng 15 phút.

Phần mui phẳng và tay nắm cửa dạng ẩn giúp duy trì vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính khí động học. (Ảnh:XPeng)

XPeng GX có kích thước chiều dài tổng thể đạt gần 5 mét, tạo không gian rộng rãi cho 3 hàng ghế với 6 hoặc 7 chỗ ngồi.

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai động cơ điện, sản sinh tổng công suất 543 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/giờ chỉ trong 4,8 giây.

Thiết kế phần đầu xe vuông vức kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng dạng dải ngang đặc trưng của thương hiệu XPeng. (Ảnh:XPeng)

Về khả năng di chuyển, xe được trang bị bộ pin dung lượng lớn cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 700 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm.

Mẫu xe mới của XPeng sở hữu phạm vi hoạt động tối đa đạt 700 km mỗi lần sạc đầy. (Ảnh:XPeng)

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống giảm xóc khí nén thông minh, có khả năng tự động điều chỉnh độ cao và độ cứng theo điều kiện mặt đường.

Dù gây tranh cãi về sự tương đồng trong thiết kế với các dòng xe phương Tây, XPeng GX vẫn được đánh giá là một đối thủ tiềm năng trong phân khúc xe điện cỡ lớn.

Mẫu xe điện XPeng GX sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào tháng 4 tới, trực tiếp đối đầu với các dòng xe gầm cao cỡ lớn như Li Auto L9, Aito M9 và Nio ES8.

Theo số liệu từ các cơ quan thông tấn Trung Quốc, phiên bản tiêu chuẩn có giá dự kiến khoảng 400.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng).

So với mức giá niêm yết của Range Rover tại quốc gia này, XPeng GX rẻ hơn gần ba lần, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên tính kinh tế nhưng vẫn tìm kiếm thiết kế sang trọng theo phong cách châu Âu.