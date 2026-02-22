Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 23/2/2026 - XSCM 23/2

XSCM 23/2. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 23/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 23/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 23/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 23/2/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 23/2/2026

Xem thêm KQXS Cà Mau các ngày mở thưởng trước

- XSCM 16/2, kết quả xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 16/2/2026

XSCM 16/2, kết quả xổ số Cà Mau ngày 16/2/2026.

- XSCM 9/2/2026

XSCM 9/2, kết quả xổ số Cà Mau ngày 9/2/2026.

- XSCM 2/2/2026

XSCM 2/2, kết quả xổ số Cà Mau ngày 2/2/2026.

- XSCM 26/1/2026

XSCM 26/1, kết quả xổ số Cà Mau ngày 26/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải khi trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba do 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư do 3 đài là Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm do 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu do 3 đài là Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do 4 đài là Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 23/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.