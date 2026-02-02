Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/2/2026 - XSCM 2/2

XSCM 2/2. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 2/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/2/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 2/2/2026

Xem thêm kết quả XSCM các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSCM 26/1, kết quả xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 26/1/2026

XSCM 26/1, kết quả xổ số Cà Mau ngày 26/1/2026.

- XSCM 19/1/2026

XSCM 19/1, kết quả xổ số Cà Mau ngày 19/1/2026.

- XSCM 12/1/2026

XSCM 12/1, kết quả xổ số Cà Mau ngày 12/1/2026.

- XSCM 5/1/2026

XSCM 5/1, kết quả xổ số Cà Mau ngày 5/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có 3 đài là Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có 3 đài là Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có 4 đài là Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.