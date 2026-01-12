Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 12/1/2026 - XSCM 12/1

XSCM 12/1. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 12/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 12/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 12/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 12/1/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 12/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 12/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.