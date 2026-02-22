Lao xuống hồ Thác Bà giữa đêm, người đàn ông cứu 6 người trong vụ chìm tàu ở Lào Cai

(VTC News) -

Tối 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái tỉnh Lào Cai), một vụ va chạm giữa hai phương tiện đường thủy khiến tàu chở khách bị chìm. Trong thời điểm hỗn loạn đó, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1976, trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái) kịp thời lao xuống hồ, đưa 6 người gặp nạn vào bờ an toàn.

Theo lời kể của ông Sơn, khoảng hơn 19h, khi đang ở lán trại cách hiện trường chừng 400m, ông nghe một tiếng va chạm lớn vang lên giữa không gian yên tĩnh của lòng hồ rồi bất ngờ im bặt.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông cầm đèn pin chạy ra khu vực ven đồi quan sát. Trong ánh sáng yếu, ông nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía mặt nước.

Ông Hà Ngọc Sơn kịp thời cứu 6 người an toàn vào bờ vụ lật tàu ở hồ Thác Bà. (Ảnh: Văn Đức)

Không chần chừ, ông Sơn xuống bờ, khởi động thuyền và chạy thẳng về phía có tiếng động. Khi tiếp cận, phương tiện vừa va chạm đã lùi ra cách đó khoảng 50m. Trên mặt hồ, nhiều người đang chới với, áo phao và đồ đạc nổi lẫn trên nước.

Ông Sơn cho biết, ông nhìn thấy một phụ nữ đang ôm chặt hai trẻ nhỏ, cả ba có dấu hiệu đuối sức. Gần đó là một cháu bé khác đang vùng vẫy. Một người đàn ông cũng cố giữ con giữa dòng nước. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, ông lần lượt kéo từng người lên thuyền.

"Lúc này, tôi đưa được bốn người lên trước, sau đó quay lại đón thêm hai người nữa. Tuy nhiên, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu nghiêng do nước tràn vào. Nếu tiếp tục chở thêm, nguy cơ lật thuyền có thể xảy ra", ông Sơn nhớ lại.

Theo chia sẻ của người đàn ông này, sau khi đưa được 6 người vào bờ an toàn, ông lập tức thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời thả neo đánh dấu vị trí để hỗ trợ lực lượng chức năng xác định hiện trường.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Khoảng gần một giờ sau, người dân và lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn. Ông Sơn cho biết bản thân không làm nghề chở khách hay dịch vụ du lịch. Gia đình ông sinh sống bằng chăn nuôi, quen thuộc với luồng lạch trên hồ nên có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường khi sự việc xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2. Tàu khách mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, chở 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân thì va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB0919, do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển.

Phương tiện chở đá thuộc Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, đang vận chuyển khoảng 515 tấn đá từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Cơ quan chức năng cho biết cả hai phương tiện đều có đăng ký, còn thời hạn đăng kiểm và người điều khiển có giấy phép theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm người mất tích.

Ngay trong đêm, hàng chục tàu, thuyền, ca nô được huy động tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng chức năng tổ chức rà soát trên mặt nước và triển khai lặn tại những vị trí nghi có người mất tích. Hơn 500 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tăng cường từ các địa phương tham gia công tác cứu nạn.

Đến 16h30 ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 trong tổng số 6 người mất tích. Bốn nạn nhân được phát hiện trong chiều cùng ngày gồm H.T.H., H.T.T., H.T.T.T. và T.T.H. Trước đó, buổi sáng cùng ngày đã tìm thấy thi thể cháu H.Đ.M. (SN 2015). Các nạn nhân sau khi được đưa lên bờ đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện còn một người chưa được tìm thấy, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được triển khai.