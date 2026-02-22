Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 22/2/2026 - XSKT 22/2

XSKT 22/2. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 22/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 22/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm 2 đài là Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm 2 đài là Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm 2 đài là Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm 3 đài là Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm 2 đài là Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm 3 đài là Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 22/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.