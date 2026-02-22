Tổng Bí thư Tô Lâm: Không hy sinh không gian xanh cho dự án thương mại thiếu bền vững

(VTC News) -

Sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).

Lễ phát động được tổ chức đồng loạt ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn TP Hà Nội và kết nối trực tuyến 4 điểm cầu: điểm cầu chính khuôn viên của dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung đoàn bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Đoài Phương); Trụ sở Công an phường Hà Đông; xã Đông Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội tham dự Lễ phát động. (Ảnh: Quang Thái)

Phát biểu chỉ đạo và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời dạy của Bác, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt.

"Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

Tết trồng cây đã trở thành phong tục, nét đẹp mỗi độ xuân về trên mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm một niềm tin vào tương lai", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, chúng ta đã làm được rất nhiều việc trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường nhưng trước mắt vẫn còn nhiều việc phải làm. Biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại.

Vì vậy, trồng cây vẫn phải tiếp tục với quy mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng; mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài. Phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

"Chúng ta phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường. Chúng ta xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho Nhân dân. Đó là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu trồng cây tại khuôn viên dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Quang Thái)

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, lễ phát động hôm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng ta.

Đứng trước lịch sử hào hùng và nhìn về tương lai rạng rỡ của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô phải chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất.

"Tuyệt đối không tổ chức phát động phô trương, hình thức, lãng phí. Tôi nhấn mạnh tinh thần 'trồng cây nào, sống tốt cây đó'. Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Kiên quyết chống tình trạng 'đánh trống bỏ dùi', gây lãng phí nguồn lực cho Nhà nước và Nhân dân", Tổng Bí thư lưu ý.

Nhấn mạnh xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" phải bắt đầu từ môi trường sống, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của mọi người dân.

"Các cấp ủy, chính quyền phải coi việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; kiên quyết không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững. Phấn đấu để Hà Nội thực sự là: Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Một yêu cầu nữa được Tổng Bí thư gửi gắm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô là lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác; là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau.

"Chúng ta trồng cây hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho tương lai, góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu", Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". (Ảnh: Quang Thái)

Hưởng ứng lời phát động của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thành phố quyết tâm kiến tạo môi trường xanh, "Rừng trong phố - phố trong rừng" với tầm nhìn 100 năm và xa hơn.

Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người; phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô được thụ hưởng một môi trường sống trong lành, an toàn và đáng sống hơn và được quản lý theo dữ liệu cây xanh trong toàn thành phố.

"Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để lan tỏa phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; gắn xây dựng đô thị xanh với thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi người dân Thủ đô sẽ là một 'đại sứ xanh' bằng những hành động cụ thể hằng ngày, để màu xanh hôm nay trở thành tài sản bền vững cho thế hệ mai sau, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu", ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Dự kiến, trong đợt đầu tiên ra quân trồng cây đầu Xuân năm nay, đến cuối tháng 3/2026, toàn TP Hà Nội phấn đấu trồng 80-100 nghìn cây xanh các loại và khoảng 400 nghìn cây trong năm 2026 (đến nay, các địa phương, sở, ngành và các tổ chức đoàn thể đã đăng ký thực hiện tổng số 432.430 cây xanh các loại).

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng trong đợt ra quân sẽ trồng khoảng 1,2 triệu cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại.