Tổng Bí thư: Mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên

(VTC News) -

Tối 16/2, trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội.

Tổng Bí thư bày tỏ sự xúc động và ấn tượng sâu sắc trước không khí đón Tết rộn ràng, ấm áp, vui tươi của nhân dân Hà Nội. Những tuyến phố, con đường, chợ hoa xuân, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm - trung tâm hội tụ của Thủ đô, được trang trí công phu, đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Theo Tổng Bí thư, tất cả tạo nên một Hà Nội đẹp hơn, rạng rỡ hơn, văn minh hơn. Hàng chục công viên, vườn hoa trở thành điểm đến vui chơi ngày Tết cho Nhân dân, hàng rào của nhiều công viên đã được dỡ bỏ, đem lại sự gần gũi, phát huy tối đa công năng của các thiết chế này, phục vụ người dân.

"Điều làm chúng ta phấn khởi nhất là chứng kiến niềm vui, sự phấn chấn trên gương mặt, ánh mắt mỗi người dân Thủ đô và cả nước. Đồng bào tin tưởng khi thấy Thủ đô và đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ và cũng rất sẵn sàng chung sức, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hiện thực.

Chúng ta cảm nhận rất rõ hơi thở của một Thủ đô đang vươn mình, một Hà Nội không chỉ rực rỡ cờ hoa, mà còn lấp lánh niềm tin, hy vọng, bừng lên tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo trong từng góc phố, từng nụ cười của người dân", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2025. Hà Nội đã phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Cụ thể, Thủ đô thu được những kết quả phát triển toàn diện, ấn tượng, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, hoàn thành 24/24 chỉ tiêu phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn bình quân cả nước, đạt 8,16%; quy mô kinh tế lớn, thu ngân sách lần đầu vượt 700.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 26% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 7.200 USD/người/năm (gần 180 triệu đồng)...

"Những con số này thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong phương thức lãnh đạo tập trung theo '4 trục' nhằm phân định rõ nhiệm vụ theo từng khối, từng cơ quan, đơn vị gắn với kiểm đếm kết quả theo thời gian thực, tôi cho là rất sáng tạo và hiệu quả.

Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Thành ủy đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, xác lập mô hình lãnh đạo hiện đại 'Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận'. Đây là thương hiệu quản trị hiện đại mà Hà Nội đang tiên phong trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng.

Theo Tổng Bí thư, ngay trong những tháng đầu năm, dù đang thời điểm đón Tết, Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực nổi bật khi khởi công 4 dự án lớn, đều là những mô hình mới, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, gồm: Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Đại học Y Hà Nội) tại phường Hoàng Mai; dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn; 2 dự án Khu đô thị đa mục tiêu được khởi công nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá, đây là minh chứng cho tinh thần "Nói là làm, làm ngay, làm hiệu quả". Những công trình này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là mô hình mới, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, đúng vai trò kiến tạo phát triển theo yêu cầu của Trung ương đặt ra đối với Thủ đô.

Tổng Bí thư cho rằng, Hà Nội đã thực sự cho thấy vai trò, trách nhiệm dẫn dắt trong kỷ nguyên mới của dân tộc khi xác định sẵn sàng làm xuyên Tết để định hình quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, không chỉ kế thừa quy hoạch trước đây, mà còn xuất phát từ đòi hỏi cấp bách của đời sống như giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm).

"Tôi hoan nghênh các đồng chí đã dám nhìn thẳng vào sự thật, với quyết tâm chính trị cao, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn khi đề xuất quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đây là cơ sở mấu chốt để thu hút nguồn lực, khơi thông động lực phát triển cho Thủ đô, tạo sức lan tỏa trong Vùng Thủ đô và cả nước", Tổng Bí thư nói.

Nhấn mạnh nhiệm vụ và yêu cầu rất cao của giai đoạn mới, Tổng Bí thư nêu rõ, với vị thế Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia - Hà Nội phải thực sự tiên phong về đổi mới sáng tạo. Mỗi việc Hà Nội làm, mỗi mô hình Hà Nội triển khai phải mang tính dẫn dắt, lan tỏa động lực cho cả vùng và cả nước.

Thành phố cần quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lan tỏa động lực cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế vượt trội, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là quyết định. Mỗi người phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và đặc biệt là trách nhiệm dấn thân; phải đi trước, đi đầu trong mọi việc, từ tư duy đổi mới đến hành động cụ thể, tạo dựng niềm tin vững chắc cho Nhân dân.

"Tôi đặc biệt hoan nghênh tinh thần 'làm xuyên Tết' của các đồng chí. Đó không chỉ là sự tận tụy, mà là ý thức trách nhiệm trước thời cơ lịch sử của dân tộc. Chúng ta không có thời gian để trễ nải, mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên. Với niềm tự hào về lịch sử nghìn năm văn hiến và khí thế mới của Đại hội XIV, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, giành thắng lợi vang dội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, chính quyền Thủ đô. (Ảnh: Thành Thái)

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Hà Nội xác định rõ mọi quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Thành phố sẽ hành động với tinh thần nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Ngay từ những ngày đầu năm mới, thành phố quyết tâm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tinh thần khẩn trương, không chờ đợi, không chậm trễ. Việc đã rõ thì làm ngay, việc còn vướng thì tập trung tháo gỡ đến cùng, mục tiêu đặt ra thì quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất.

Ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, trong những ngày Tết thiêng liêng, khi mỗi gia đình Thủ đô sum vầy bên người thân, nhiều cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức và người lao động vẫn âm thầm làm việc, giữ nhịp vận hành của thành phố, bảo đảm tiến độ các công việc trọng điểm.

"Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững để mỗi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, để Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và đáng sống", Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.