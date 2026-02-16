Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương vua Lý Thái Tổ và chúc Tết Nhân dân Thủ đô

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn.