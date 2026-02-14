Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chúc Tết 2 cơ quan báo chí chủ lực VOV và VTV

Tới thăm và chúc Tết Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và chia sẻ cùng cán bộ công nhân viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam - những người đang canh trời, giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước.

Từ những thiết bị thô sơ thời chiến đến hệ thống phát thanh hiện đại hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Sóng của Đài phủ khắp đất liền, vươn ra Biển Đông, đến với bà con ngư dân, với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo tiền tiêu, với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Khi bão lũ ập đến, khi điện lưới gián đoạn, khi nhiều loại hình truyền thông khác bị mất tín hiệu, tiếng nói phát thanh vẫn vang lên rõ ràng, kịp thời, chính xác. Ở những “vùng lõm" thông tin, nơi hạ tầng còn hạn chế, Đài chính là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: "Trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, mỗi một gia đình đang sum vầy, trên dọc các tuyến đường rực rỡ sắc xuân, tôi xúc động đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, các kỹ thuật viên, phát thanh viên, người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam cùng chia sẻ với các đồng chí, những người đang canh trời giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước, cho quốc gia, kịp thời đến với từng người dân, từng địa bàn từng khu vực, không chỗ nào không có tiếng nói Việt Nam”.

Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ mong muốn thời gian tới Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng phát thanh, phấn đấu mỗi bản tin, chương trình thời sự phải thực sự là tiếng nói trung thực, kịp thời, nhân văn; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình sản xuất; từ thu thập, xử lý thông tin đến phân tích dữ liệu thính giả, cá nhân hóa nội dung. Phải coi công nghệ là công cụ nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: ''Hôm nay, tôi đến thăm các đồng chí, chủ yếu là chia sẻ những khó khăn. Giờ đây, mọi người, mọi nhà đang háo hức đón Tết, nhưng chúng ta ở đây vẫn phải biên tập bản tin, vẫn phải làm các chương trình phát thanh, vẫn phải chuẩn bị kỹ thuật, vẫn phải lên sóng, không những ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, thậm chí đêm Giao thừa, sáng mùng 1 vẫn phải làm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương Đài Tiếng nói Việt Nam với những nỗ lực không mệt mỏi, cảm ơn và tri ân những đóng góp, những kết quả công tác đồng chí trong năm vừa qua, đặc biệt trong những ngày Tết đến, xuân về”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, công nhân viên kỹ thuật viên Ban VOV Giao thông, Báo điện tử VTC News - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chúc Tết tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV):

Trước đó, cũng trong sáng nay (14/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).