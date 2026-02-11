Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường Liên cấp tại xã Ea Rốk, Đắk Lắk

Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, sáng nay 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và phát lệnh khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú Liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk- công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công trình do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn...

Dự án được triển khai trên diện tích gần 6ha tại Thôn 8, xã Ea Rốk, quy mô đầu tư gồm 18 lớp cho 630 học sinh (Cấp tiểu học có 10 lớp, cấp trung học cơ sở có 8 lớp, trung bình mỗi lớp 35 học sinh) với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại cho 320 học sinh. Tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, nguồn huy động từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, với quy mô phục vụ gần 700 học sinh của xã Ea Rốk và khu vực lân cận, ngôi trường mới sẽ tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện tương đối đồng bộ; góp phần giúp các em phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách; đồng thời tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình, nhất là đối với những gia đình còn nhiều thiếu thốn…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, quyết định tương lai của dân tộc.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo ban, ngành Trung ương động thổ khởi công công trình

Cùng với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, Trung ương đã xác định rõ yêu cầu mở rộng phạm vi chăm lo giáo dục, hướng mạnh về những địa bàn khó khăn, nơi rất cần sự đầu tư căn cơ, lâu dài để tạo chuyển biến thực chất. Đây là cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình triển khai.

“Đề nghị tỉnh Đắk Lắk, ngành Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhà trường chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy học; quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng và tinh thần vượt khó vươn lên cho các em học sinh. Nhà trường cần thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các cháu, để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Dịp này, Tổng Bí thư mong các cháu học sinh xã Ea Rốk nói riêng, học sinh tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện ý chí vươn lên, học để trưởng thành, học để thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo - đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Thân ái gửi tới cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo, cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; các thách thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh phi truyền thống và tội phạm xuyên biên giới đan xen, gia tăng.

Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao, toàn diện hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị và mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo.

“Xây dựng được khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho phát triển kinh tế xã hội, đấy là điều rất quan trọng. Cùng với đó, mỗi cán bộ là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với nhân dân, dựa vào nhân dân để chăm lo đời sống, bên cạnh đó là một nhiệm vụ rất quan trọng, xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xây dựng đơn vị xây dựng Đồn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.