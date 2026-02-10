Tổng Bí thư thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền bối đã có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Trường Chinh sinh ngày 9/2/1907, với 81 năm tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục (từ 1925 - 1988), đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách như Tổng Bí thư của Đảng; Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam…

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. (Ảnh: Thống nhất/TTXVN)

Trên các cương vị công tác, đồng chí Trường Chinh luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, yêu thương đồng chí, đồng bào; cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất, nhà chính trị, tư tưởng, đồng chí Trường Chinh để lại cho Đảng và Nhà nước nhiều di sản lý luận chính trị quan trọng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là những bài học vô cùng quý báu cho Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lê Duẩn, sinh ngày 7/4/1907, trong gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học, tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960 - 1986), đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc. Đồng chí đã để lại một di sản vô cùng quý báu, một tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: Thống nhất/TTXVN)

Đồng chí Đỗ Mười, sinh ngày 2/2/1917, trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đồng chí Đỗ Mười đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Là cán bộ lão thành cách mạng, được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, tù đày và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, ham học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức, tìm tòi, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Thống nhất/TTXVN)

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931, tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Khả Phiêu từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong Quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa VIII).

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1997 - 4/2001), đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: Thống nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944 - là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, đồng chí đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Thống nhất/TTXVN)

Trên cương vị đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, bằng ý chí, quyết tâm mạnh mẽ, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ cộng sản hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với tâm niệm “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ về bản chất của Đảng, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Thống nhất/TTXVN)

Từ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng. Đây là cuộc chiến chống “giặc nội xâm” vô cùng gian nan vất vả làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp xây dựng đất nước.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, nhà văn hóa lớn, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm hỏi thân nhân Đại tướng. (Ảnh: Thống nhất/TTXVN)

Sinh ra tại quê hương Quảng Bình, cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng và những mốc son lịch sử trọng đại của Đảng và dân tộc, nhất là với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đại tướng luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù.