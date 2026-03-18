Mỹ tuyên bố dội bom xuyên phá căn cứ tên lửa Iran gần eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo triển khai thành công nhiều loại bom xuyên phá nhằm vào các căn cứ tên lửa kiên cố của Iran gần eo biển Hormuz.

"Vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều loại đạn xuyên phá sâu nặng 5.000 pound (tương đương hơn 2,2 tấn) nhằm vào các căn cứ tên lửa kiên cố của Iran dọc bờ biển nước này, gần eo biển Hormuz. Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại những địa điểm này được cho là gây nguy hiểm đối với hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển", CENTCOM thông báo.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố đã triển khai thành công nhiều loại bom xuyên phá nhằm vào các căn cứ tên lửa kiên cố của Iran gần eo biển Hormuz. (Nguồn: CENTCOM)

Iran đang siết chặt hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua. Theo dữ liệu theo dõi, trong 24 giờ gần nhất không có tàu nào di chuyển qua khu vực này, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng 60 tàu mỗi ngày.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không tấn công trực diện vào hạ tầng dầu mỏ Iran, đồng thời kêu gọi quốc tế can dự để giải tỏa eo biển Hormuz. Trong phát biểu ngày 16/3 tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Iran hiện chỉ là “hổ giấy”, đồng thời kêu gọi các quốc gia nhanh chóng phối hợp với Washington nhằm xử lý tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi kêu gọi các nước cùng tham gia và hành động một cách nhanh chóng, quyết liệt”, ông Trump nói với báo giới. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đã nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia, không nêu tên vì lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu. Dù vậy, ông cho rằng "việc bị nhắm mục tiêu hay không cũng không quan trọng, vì chúng ta đang đối phó với một ‘con hổ giấy’”.

Tàu chở dầu di chuyển trên Vịnh Ba Tư gần eo biển Hormuz, nhìn từ phía bắc Ras al-Khaimah. (Nguồn: Reuters)

Trước tình hình căng thẳng leo thang, Mỹ kêu gọi thành lập liên minh quốc tế để đảm bảo an ninh hàng hải tại Hormuz, tuy nhiên phản ứng từ các đồng minh vẫn khá thận trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng NATO sẽ có “tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh của Mỹ không hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời gửi thông điệp thẳng thắn tới các quốc gia châu Âu yêu cầu họ tham gia vào nỗ lực chiến dịch của ông liên quan đến Iran.

Tổng thống Trump đồng thời cho biết ông có thể trì hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này nếu Bắc Kinh không giúp mở lại tuyến đường biển chiến lược này.

Washington cũng đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo Fox News, khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Nhật Bản sẽ được điều động tới khu vực trên tàu đổ bộ USS Tripoli, dự kiến mất khoảng 10 ngày để tiếp cận.